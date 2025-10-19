október 19., vasárnap

3 órája

Gesztenyefesztivál Csikólegelőn

Címkék#Csikólegelőért Egyesület#Gesztenyefesztivált#Ajka-Padragkút Táncegyüttes

Második alkalommal tartja a Gesztenyefesztivált a Csikólegelőért Egyesület október 24-én, pénteken Ajkán, a csikólegelői parkban.

Tisler Anna

A Patakparti óvodások és az Ajka-Padragkút Táncegyüttes szenior csoportjának műsora 14.30 órakor kezdődik. A délután folyamán lesz gesztenyeültetés, aerobikbemutató, tombolasorsolás, majd zárásként 17.30 órakor tűz- és fényshow. 

 

