Program
48 perce
Gesztenyefesztivál Csikólegelőn
Második alkalommal tartja a Gesztenyefesztivált a Csikólegelőért Egyesület október 24-én, pénteken Ajkán, a csikólegelői parkban.
A Patakparti óvodások és az Ajka-Padragkút Táncegyüttes szenior csoportjának műsora 14.30 órakor kezdődik. A délután folyamán lesz gesztenyeültetés, aerobikbemutató, tombolasorsolás, majd zárásként 17.30 órakor tűz- és fényshow.
