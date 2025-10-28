1 órája
Schultz Zoltán az ország legjobb vidéki gimnáziuma, a Lovassy szellemiségéről és közösségéről
A Lovassy László Gimnázium az országos HVG-rangsor 5. helyét szerezte meg, ezzel ismét Magyarország legjobb vidéki középiskolája lett. A gimnáziumi rangsor szerint a veszprémi iskola továbbra is az ország élvonalában van – Schultz Zoltán igazgató szerint ennek kulcsa az együttműködés és az emberi értékek tisztelete.
A HVG 2026-os gimnáziumi rangsorában idén is komoly átrendeződés történt, de a legnagyobb vidéki siker egyértelműen Veszprémhez köthető. A Lovassy László Gimnázium a tavalyi 10. helyről az országos 5. pozícióba lépett elő, ezzel Magyarország legjobb vidéki középiskolája lett. A lista élén az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium végzett, de a Lovassy teljesítménye újra bebizonyította, hogy a vidéki oktatás is képes felvenni a versenyt a fővárosi intézményekkel.
2026-os gimnáziumi rangsor: a Lovassy László Gimnázium is az élmezőnyben
Az eredményről és a mögötte álló munkáról Schultz Zoltán, a gimnázium igazgatója beszélt, aki szerint a Lovassy sikere nem pusztán egy rangsorban elfoglalt helyről szól.
„Az őszi szünet miatt speciális a helyzet, hiszen nincs most együtt a nevelőtestület, a diákok. A közösségi médiában történő reagálásokból azért úgy látom, hogy a kollégák, a volt és jelenlegi diákjaink, a közélet szereplői is sikerként értékelik ezt a helyet” – mondta az igazgató, aki szerint az elismerés mögött hosszú évek következetes munkája áll.
A Lovassy évek óta stabilan az élmezőnyben szerepel. Az igazgató szerint ez az eredmény a tantestület és a diákok közös teljesítménye, amely túlmutat a puszta tanulmányi számokon.
„Egy ilyen rangsor alapvetően a tanulmányi eredményességet mutatja meg. A szaktárgyi munka, az abban elért eredmények jelennek meg az értékelésben. Az ebből adódó pozitív visszajelzés természetesen fontos és megerősítő a tanárok, diákok számára, de az iskolai életnek csak egy részét jellemzik. Úgy gondolom, a Lovassy sikerességének egyik nagyon fontos eleme emellett, hogy komplex nevelést is kíván nyújtani, a sport, a művészetek területén is kiemelkedően teljesítenek a diákok, élénk a diákélet.”
Trónfosztás a gimnáziumi rangsorban – A veszprémi Lovassy az ország öt legjobb iskolája között!
A Lovassyban a diákok személyes fejlődése legalább annyira fontos, mint a tanulmányi eredmény. „Kiemelten fontos számunkra az, hogy a diákjaink megtalálják azokat a területeket, tantárgyakat, amelyek az érdeklődésüknek, tehetségüknek leginkább megfelelőek. A szaktárgyi tudás közvetítésén túl a pedagógusok nyitottsága, elfogadó magatartása, a partneri viszony diák és tanár között is jelentősen befolyásolja, hogy a magas követelményeket is elfogadják. A sokszínű lehetőségeket az emelt szintű képzéseink változatossága, a nyelvi előkészítő képzés biztosítja.”
A HVG gimnáziumi rangsora arra is rámutat, hogy a vidéki iskolák is képesek felvenni a versenyt a fővárosi intézményekkel
Schultz Zoltán szerint ehhez az kell, hogy egy iskola jól ismerje a saját helyzetét.
„A fővárosi iskolák több tekintetben – ilyen például a beiskolázási lehetőség, a szülői háttér – más helyzetben vannak, mint a vidéki középiskolák, de ugyanez a különbség a vidéki iskolák esetében is megvan. Ha egy intézmény a saját helyzetét jól felismeri, felméri, annak megfelelően határozza meg a céljait, az iskolaszerkezetet, megtalálja a helyét a környezetében, akkor eredményes tud lenni.”
A rangos helyezés természetesen öröm, de felelősséget is jelent – ismeri el az igazgató.
„Természetesen nagyon örülök, közös sikernek tekintem, amihez a tanárok, diákok, szülők együttműködésére, egymás sajátos helyzetének elfogadására, párbeszédre van szükség. Kicsi nyugtalanság is van bennem, hiszen az ilyen helyezések mindig új elvárásokat is hoznak. Látni kell azonban, hogy az iskolák élmezőnyében nincsen nagy különbség a helyezések mögött, egy-egy évben lehetnek olyan momentumok, amelyek a helyezést befolyásolják, miközben a mögötte lévő munka nem változik. Úgy gondolom egyébként, hogy egy iskola hosszú időn keresztül csak akkor tud eredményes lenni, ha ott jól is érzik magukat a diákok, pedagógusok, és szerintem ma a Lovassyban így van.”
Végül Schultz Zoltán azokhoz szólt, akik most a gimnáziumba való jelentkezésen gondolkodnak:
„Iskolánkba várjuk mindazon nyolcadik osztályos diákokat, akik számára az emelt szintű képzéseinken – egészséges versenyszellem mellett, tanáraikkal és diáktársaikkal együttműködve – a tudás megszerzése érték, valamint szeretnének egy befogadó, sokszínű közösség tagjai lenni. A Lovassyban lehetőségük lesz a szaktárgyi tudás mellett művészeti és sporttevékenységekre, külföldi utazásokra az Erasmus program keretében. Keressenek bennünket a nyílt napjainkon, hogy személyesen megismerkedhessenek az általunk nyújtott lehetőségekkel.”