Schultz Zoltán az ország legjobb vidéki gimnáziuma, a Lovassy szellemiségéről és közösségéről

A HVG 2026-os gimnáziumi rangsorában idén is komoly átrendeződés történt, de a legnagyobb vidéki siker egyértelműen Veszprémhez köthető. A Lovassy László Gimnázium a tavalyi 10. helyről az országos 5. pozícióba lépett elő, ezzel Magyarország legjobb vidéki középiskolája lett. A lista élén az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium végzett, de a Lovassy teljesítménye újra bebizonyította, hogy a vidéki oktatás is képes felvenni a versenyt a fővárosi intézményekkel.

Fotó: Nagy Lajos/archív

Az eredményről és a mögötte álló munkáról Schultz Zoltán, a gimnázium igazgatója beszélt, aki szerint a Lovassy sikere nem pusztán egy rangsorban elfoglalt helyről szól.

„Az őszi szünet miatt speciális a helyzet, hiszen nincs most együtt a nevelőtestület, a diákok. A közösségi médiában történő reagálásokból azért úgy látom, hogy a kollégák, a volt és jelenlegi diákjaink, a közélet szereplői is sikerként értékelik ezt a helyet” – mondta az igazgató, aki szerint az elismerés mögött hosszú évek következetes munkája áll.

A Lovassy évek óta stabilan az élmezőnyben szerepel. Az igazgató szerint ez az eredmény a tantestület és a diákok közös teljesítménye, amely túlmutat a puszta tanulmányi számokon.

„Egy ilyen rangsor alapvetően a tanulmányi eredményességet mutatja meg. A szaktárgyi munka, az abban elért eredmények jelennek meg az értékelésben. Az ebből adódó pozitív visszajelzés természetesen fontos és megerősítő a tanárok, diákok számára, de az iskolai életnek csak egy részét jellemzik. Úgy gondolom, a Lovassy sikerességének egyik nagyon fontos eleme emellett, hogy komplex nevelést is kíván nyújtani, a sport, a művészetek területén is kiemelkedően teljesítenek a diákok, élénk a diákélet.”