Trónfosztás a gimnáziumi rangsorban – A veszprémi Lovassy az ország öt legjobb iskolája között!

Idén különösen nagy volt a mozgás a gimnáziumi rangsor élén: több iskola hatalmasat ugrott előre, mások viszont lecsúsztak a dobogóról. A legnagyobb vidéki siker pedig egyértelműen Veszprémhez kötődik — a Lovassy László Gimnázium ugyanis a 10. helyről az országos 5. helyre lépett elő, ezzel Magyarország legjobb vidéki gimnáziuma lett.

2026-os gimnáziumi rangsor: a top 5-be a veszprémi Lovassy László Gimnázium is bekerült

Fotó: Nagy Lajos/archív

A gimnáziumi rangsor 2026 élén idén az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium végzett, amely tavaly még csak a negyedik helyen állt. A tavalyi győztes, az Eötvös József Gimnázium most a második, míg a budai Toldy Ferenc Gimnázium hatalmasat lépett előre: a 27. helyről ugrott a dobogó harmadik fokára. Negyedik lett a Madách Imre Gimnázium, míg ötödikként a Lovassy írta be magát a magyar oktatástörténelembe.

A HVG szerint idén valódi „trónfosztás” történt: a korábban rendre élvonalban szereplő intézmények – mint az ELTE Trefort Ágoston vagy a Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium – most hátrébb szorultak a rangsorban: a hatodik és a hetedik helyet szerezték meg. Az Apáczai Csere János Gimnázium idén a tizedik pozícióban zárt, míg a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium a kilencedik helyre került, így két vidéki intézmény is bekerült a top 10-be.

Az eredmények alapján a szakértők kiemelték: az élmezőnyben szereplő iskolák között csupán hajszálnyi különbségek döntöttek. A Lovassy László Gimnázium diákjai kiemelkedően teljesítenek az érettségi és a kompetenciamérési eredményekben, ami hosszú évek óta a veszprémi iskola egyik legnagyobb erőssége. A Lovassy újra bebizonyította, hogy a vidéki oktatás is lehet országos szinten példamutató, és ezzel Veszprém méltán lehet büszke egyik legszínvonalasabb, évtizedek óta az országos élvonalban jegyzett intézményére.