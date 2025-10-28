október 28., kedd

Trónfosztás a gimnáziumi rangsorban – A veszprémi Lovassy az ország öt legjobb iskolája között!

Címkék#gimnáziumi rangsor#Lovassy László Gimnázium#Veszprém#élvonal

Megérkezett a HVG 2026-os középiskolai rangsora, amely minden évben hatalmas visszhangot vált ki diákok, szülők és pedagógusok körében egyaránt.

Veol.hu

Idén különösen nagy volt a mozgás a gimnáziumi rangsor élén: több iskola hatalmasat ugrott előre, mások viszont lecsúsztak a dobogóról. A legnagyobb vidéki siker pedig egyértelműen Veszprémhez kötődik — a Lovassy László Gimnázium ugyanis a 10. helyről az országos 5. helyre lépett elő, ezzel Magyarország legjobb vidéki gimnáziuma lett.

A 2026-os gimnáziumi rangsorba a TOP5-be a veszprémi Lovassy László Gimnázium is bekerült
2026-os gimnáziumi rangsor: a top 5-be a veszprémi Lovassy László Gimnázium is bekerült 
Fotó: Nagy Lajos/archív

A gimnáziumi rangsor 2026 élén idén az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium végzett, amely tavaly még csak a negyedik helyen állt. A tavalyi győztes, az Eötvös József Gimnázium most a második, míg a budai Toldy Ferenc Gimnázium hatalmasat lépett előre: a 27. helyről ugrott a dobogó harmadik fokára. Negyedik lett a Madách Imre Gimnázium, míg ötödikként a Lovassy írta be magát a magyar oktatástörténelembe.

A HVG szerint idén valódi „trónfosztás” történt: a korábban rendre élvonalban szereplő intézmények – mint az ELTE Trefort Ágoston vagy a Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium – most hátrébb szorultak a rangsorban: a hatodik és a hetedik helyet szerezték meg. Az Apáczai Csere János Gimnázium idén a tizedik pozícióban zárt, míg a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium a kilencedik helyre került, így két vidéki intézmény is bekerült a top 10-be.

Az eredmények alapján a szakértők kiemelték: az élmezőnyben szereplő iskolák között csupán hajszálnyi különbségek döntöttek. A Lovassy László Gimnázium diákjai kiemelkedően teljesítenek az érettségi és a kompetenciamérési eredményekben, ami hosszú évek óta a veszprémi iskola egyik legnagyobb erőssége. A Lovassy újra bebizonyította, hogy a vidéki oktatás is lehet országos szinten példamutató, és ezzel Veszprém méltán lehet büszke egyik legszínvonalasabb, évtizedek óta az országos élvonalban jegyzett intézményére.

A gimnáziumi rangsor első tíz helyezettje:

  1. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium, Budapest
  2.  Eötvös József Gimnázium, Budapest
  3. Toldy Ferenc Gimnázium, Budapest
  4. Madách Imre Gimnázium, Budapest
  5. Lovassy László Gimnázium, Veszprém
  6. ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Budapest
  7.  Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium, Budapest
  8. Szent István Gimnázium, Budapest
  9.  Kazinczy Ferenc Gimnázium, Győr
  10. ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium, Budapest

A Lovassy László Gimnázium ezzel nemcsak az ország legjobb vidéki iskolája, hanem egyben a top 5 közé emelkedett, méltó módon képviselve Veszprémet a magyar oktatás élvonalában.

 

