2 órája
Trónfosztás a gimnáziumi rangsorban – A veszprémi Lovassy az ország öt legjobb iskolája között!
Megérkezett a HVG 2026-os középiskolai rangsora, amely minden évben hatalmas visszhangot vált ki diákok, szülők és pedagógusok körében egyaránt.
Idén különösen nagy volt a mozgás a gimnáziumi rangsor élén: több iskola hatalmasat ugrott előre, mások viszont lecsúsztak a dobogóról. A legnagyobb vidéki siker pedig egyértelműen Veszprémhez kötődik — a Lovassy László Gimnázium ugyanis a 10. helyről az országos 5. helyre lépett elő, ezzel Magyarország legjobb vidéki gimnáziuma lett.
A gimnáziumi rangsor 2026 élén idén az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium végzett, amely tavaly még csak a negyedik helyen állt. A tavalyi győztes, az Eötvös József Gimnázium most a második, míg a budai Toldy Ferenc Gimnázium hatalmasat lépett előre: a 27. helyről ugrott a dobogó harmadik fokára. Negyedik lett a Madách Imre Gimnázium, míg ötödikként a Lovassy írta be magát a magyar oktatástörténelembe.
A HVG szerint idén valódi „trónfosztás” történt: a korábban rendre élvonalban szereplő intézmények – mint az ELTE Trefort Ágoston vagy a Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium – most hátrébb szorultak a rangsorban: a hatodik és a hetedik helyet szerezték meg. Az Apáczai Csere János Gimnázium idén a tizedik pozícióban zárt, míg a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium a kilencedik helyre került, így két vidéki intézmény is bekerült a top 10-be.
Az eredmények alapján a szakértők kiemelték: az élmezőnyben szereplő iskolák között csupán hajszálnyi különbségek döntöttek. A Lovassy László Gimnázium diákjai kiemelkedően teljesítenek az érettségi és a kompetenciamérési eredményekben, ami hosszú évek óta a veszprémi iskola egyik legnagyobb erőssége. A Lovassy újra bebizonyította, hogy a vidéki oktatás is lehet országos szinten példamutató, és ezzel Veszprém méltán lehet büszke egyik legszínvonalasabb, évtizedek óta az országos élvonalban jegyzett intézményére.
Országos Gimnáziumi Rangsor: van-e vármegyei a tíz legjobb gimnázium között?
A gimnáziumi rangsor első tíz helyezettje:
- ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium, Budapest
- Eötvös József Gimnázium, Budapest
- Toldy Ferenc Gimnázium, Budapest
- Madách Imre Gimnázium, Budapest
- Lovassy László Gimnázium, Veszprém
- ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, Budapest
- Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium, Budapest
- Szent István Gimnázium, Budapest
- Kazinczy Ferenc Gimnázium, Győr
- ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium, Budapest
A Lovassy László Gimnázium ezzel nemcsak az ország legjobb vidéki iskolája, hanem egyben a top 5 közé emelkedett, méltó módon képviselve Veszprémet a magyar oktatás élvonalában.