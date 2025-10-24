Új elismerés a fiatal tehetségnek – Civil kezdeményezésből kivételes együttműködés (galéria)

Szerdán Veszprémben példás összefogás keretében, ünnepélyes díjadományozó megállapodás született, amely a város kulturális életét és közösségi erejét egyaránt erősíti. A Gizella hercegnő-díj civil kezdeményezésként indult, az ötletadója Dr. Kiszelyné Czibik Tündétől, a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió alapítója, táncpedagógus mester-koreográfus. Az együttműködési megállapodás a díj pénzügyi és szervezeti hátterét is biztosítja, ezzel hosszú távon megteremtve az elismerés működési hátterét.

Dr. Simon Attila vezérigazgató, dr. Kiszelyné Czibik Tünde művészeti vezető és Porga Gyula polgármester ismertette a Gizella hercegnő-díj célját és az együttműködés részleteit

Forrás: Nagy Lajos/Napló

Gizella hercegnő-díj: kivételes összefogás

A művészeti díj létrehozásához két jelentős partner csatlakozott: Veszprém városa és a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. A három fél közötti együttműködési megállapodást Porga Gyula polgármester, Dr. Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra vezérigazgatója, valamint dr. Kiszelyné Czibik Tünde írta alá. Az eseményen jelen volt Sótonyi Mónika alpolgármester, Demel Eszter zenepedagógus, továbbá a művészeti élet képviselői is.

Porga Gyula polgármester a Gizella hercegnő-díjról: a fiatalok támogatása, a tehetségek megtartása, a jövő biztosítása Veszprém célja

Forrás: Nagy Lajos/Napló

Veszprém, a fiatal tehetségek városa

Porga Gyula polgármester beszédében kiemelte: Veszprém büszke arra, hogy kulturális teljesítménye országos szinten is kiemelkedő. A fiatalok támogatása, a tehetségek megtartása kulcsfontosságú a városban. A Gizella hercegnő-díj ennek egy újabb, inspiráló formája: nemcsak azokat ösztönzi, akik elnyerik, hanem mindazokat, akik most építik a jövőjüket a művészetekben.

Hosszú távú cél, hogy legyenek olyan alkotók, akik a Gizella-díj és a Gizella hercegnő-díj birtokosai is, ezzel is szimbolizálva Veszprém női és művészeti értékeinek folytonosságát

– tette hozzá zárásként.

Gazdasági felelősség, szolidaritás, társadalmi szerepvállalás

A Herendi Porcelánmanufaktúra 200 éves hagyománya méltó alapot ad a díjhoz: a manufaktúra egyedi, kézzel készített emlékplakettel és 150 ezer forintos pénzjutalommal járul hozzá az elismeréshez. Dr. Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra vezérigazgatója hangsúlyozta: a kitartás, a szorgalom és az alkotás szeretete hatja át munkájukat, ezért is tartották fontosnak, hogy egy ilyen értékalapú kezdeményezés mellé álljanak. A manufaktúra tevékenységét három alapelv határozza meg – gazdasági felelősség, szolidaritás és társadalmi szerepvállalás –, amelyek a Gizella hercegnő-díj célkitűzéseivel is összhangban állnak.