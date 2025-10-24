1 órája
Új elismerés a fiatal tehetségnek – Civil kezdeményezésből kivételes együttműködés (galéria)
Veszprém városa, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. és a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió együttműködése révén példás összefogás született a város fiatal művészeinek elismerésére. Porga Gyula polgármester, dr. Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra vezérigazgatója, valamint dr. Kiszelyné Czibik Tünde művészeti vezető ünnepélyes keretek között írta alá a Gizella hercegnő-díj együttműködési megállapodását.
Szerdán Veszprémben példás összefogás keretében, ünnepélyes díjadományozó megállapodás született, amely a város kulturális életét és közösségi erejét egyaránt erősíti. A Gizella hercegnő-díj civil kezdeményezésként indult, az ötletadója Dr. Kiszelyné Czibik Tündétől, a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió alapítója, táncpedagógus mester-koreográfus. Az együttműködési megállapodás a díj pénzügyi és szervezeti hátterét is biztosítja, ezzel hosszú távon megteremtve az elismerés működési hátterét.
Gizella hercegnő-díj: kivételes összefogás
A művészeti díj létrehozásához két jelentős partner csatlakozott: Veszprém városa és a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. A három fél közötti együttműködési megállapodást Porga Gyula polgármester, Dr. Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra vezérigazgatója, valamint dr. Kiszelyné Czibik Tünde írta alá. Az eseményen jelen volt Sótonyi Mónika alpolgármester, Demel Eszter zenepedagógus, továbbá a művészeti élet képviselői is.
Veszprém, a fiatal tehetségek városa
Porga Gyula polgármester beszédében kiemelte: Veszprém büszke arra, hogy kulturális teljesítménye országos szinten is kiemelkedő. A fiatalok támogatása, a tehetségek megtartása kulcsfontosságú a városban. A Gizella hercegnő-díj ennek egy újabb, inspiráló formája: nemcsak azokat ösztönzi, akik elnyerik, hanem mindazokat, akik most építik a jövőjüket a művészetekben.
Hosszú távú cél, hogy legyenek olyan alkotók, akik a Gizella-díj és a Gizella hercegnő-díj birtokosai is, ezzel is szimbolizálva Veszprém női és művészeti értékeinek folytonosságát
– tette hozzá zárásként.
Gazdasági felelősség, szolidaritás, társadalmi szerepvállalás
A Herendi Porcelánmanufaktúra 200 éves hagyománya méltó alapot ad a díjhoz: a manufaktúra egyedi, kézzel készített emlékplakettel és 150 ezer forintos pénzjutalommal járul hozzá az elismeréshez. Dr. Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra vezérigazgatója hangsúlyozta: a kitartás, a szorgalom és az alkotás szeretete hatja át munkájukat, ezért is tartották fontosnak, hogy egy ilyen értékalapú kezdeményezés mellé álljanak. A manufaktúra tevékenységét három alapelv határozza meg – gazdasági felelősség, szolidaritás és társadalmi szerepvállalás –, amelyek a Gizella hercegnő-díj célkitűzéseivel is összhangban állnak.
Motiváció, elismerés, értékteremtés
Dr. Kiszelyné Czibik Tünde művészeti vezető elmondta, hogy a stúdió fennállása óta azon dolgoznak, hogy a mozgásművészeten keresztül értéket és közösséget teremtsenek. A stúdióban főként fiatal lányok vesznek részt az órákon, így született meg a fiatal tehetségek díjazásának gondolata is. Céljuk a 16 és 21 év közötti tehetséges fiatal nők hosszú távú művészeti munkájának elismerése, akik kitartásukkal bizonyították elhivatottságukat. A táncpedagógus több mint négy évtizedes pályája során mindig a fiatal tehetségek támogatását, motivációjuk fenntartását és az értékteremtést tartotta legfontosabb feladatának.
Új elismerés a fiatal tehetségnek – Civil kezdeményezésből kivételes együttműködésFotók: Nagy Lajos/Napló
Fiatal táncművészek, zeneművészek, képzőművészek díjazása
A díj odaítéléséről szakmai munkacsoport dönt, amely javaslatok alapján választja ki a három kategória – táncművészet, zeneművészet és képzőművészet – legérdemesebb fiatal női alkotóit.
A munkacsoport tagjai:
- Dr. Kiszelyné Czibik Tünde művészeti vezető
- Grászli Bernadett, a Művészetek Háza Veszprém igazgatója
- Demel Eszter Gizella-díjas zenepedagógus
- Sótonyi Mónika alpolgármester
- Kiszely Péter ügyvéd
A pályázatokat minden év októberétől lehet benyújtani, a döntés februárban születik meg, és az ünnepélyes díjátadó a Gizella napok keretében, május elején történik.
A Gizella Hercegnő-díj nem csupán egy új kitüntetés és művészeti elismerés, hanem üzenet is: a női kitartás, elegancia és értékteremtés tisztelete.
Ahol a művészet örök, ott a tehetség ajándék
– hangzott el az esemény zárógondolataként, amely után pezsgős koccintással zárták az eseményt.
