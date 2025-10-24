október 24., péntek

Salamon névnap

Gizella hercegnő-díj

1 órája

Új elismerés a fiatal tehetségnek – Civil kezdeményezésből kivételes együttműködés (galéria)

Címkék#fiatal tehetség#Gizella hercegnő-díj#elismerés#Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió

Veszprém városa, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. és a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió együttműködése révén példás összefogás született a város fiatal művészeinek elismerésére. Porga Gyula polgármester, dr. Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra vezérigazgatója, valamint dr. Kiszelyné Czibik Tünde művészeti vezető ünnepélyes keretek között írta alá a Gizella hercegnő-díj együttműködési megállapodását.

Mák Lilla

Szerdán Veszprémben példás összefogás keretében, ünnepélyes díjadományozó megállapodás született, amely a város kulturális életét és közösségi erejét egyaránt erősíti. A Gizella hercegnő-díj civil kezdeményezésként indult, az ötletadója Dr. Kiszelyné Czibik Tündétől, a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió alapítója, táncpedagógus mester-koreográfus. Az együttműködési megállapodás a díj pénzügyi és szervezeti hátterét is biztosítja, ezzel hosszú távon megteremtve az elismerés működési hátterét.

Dr. Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra vezérigazgatója, dr. Kiszelyné Czibik Tünde művészeti vezető és Porga Gyula polgármester ismertette a Gizella hercegnő-díj célját és az együttműködés részleteit
Dr. Simon Attila vezérigazgató, dr. Kiszelyné Czibik Tünde művészeti vezető és Porga Gyula polgármester ismertette a Gizella hercegnő-díj célját és az együttműködés részleteit
Forrás:  Nagy Lajos/Napló

Gizella hercegnő-díj: kivételes összefogás

A művészeti díj létrehozásához két jelentős partner csatlakozott: Veszprém városa és a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. A három fél közötti együttműködési megállapodást Porga Gyula polgármester, Dr. Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra vezérigazgatója, valamint dr. Kiszelyné Czibik Tünde írta alá. Az eseményen jelen volt Sótonyi Mónika alpolgármester, Demel Eszter zenepedagógus, továbbá a művészeti élet képviselői is.

Porga Gyula polgrmester a Gizella hercegnő-díjról: Veszprém a tiatal tehetségek városa
Porga Gyula polgármester a Gizella hercegnő-díjról: a fiatalok támogatása, a tehetségek megtartása, a jövő biztosítása Veszprém célja
Forrás:  Nagy Lajos/Napló

Veszprém, a fiatal tehetségek városa

Porga Gyula polgármester beszédében kiemelte: Veszprém büszke arra, hogy kulturális teljesítménye országos szinten is kiemelkedő. A fiatalok támogatása, a tehetségek megtartása kulcsfontosságú a városban. A Gizella hercegnő-díj ennek egy újabb, inspiráló formája: nemcsak azokat ösztönzi, akik elnyerik, hanem mindazokat, akik most építik a jövőjüket a művészetekben. 

Hosszú távú cél, hogy legyenek olyan alkotók, akik a Gizella-díj és a Gizella hercegnő-díj birtokosai is, ezzel is szimbolizálva Veszprém női és művészeti értékeinek folytonosságát

– tette hozzá zárásként. 

Gazdasági felelősség, szolidaritás, társadalmi szerepvállalás

A Herendi Porcelánmanufaktúra 200 éves hagyománya méltó alapot ad a díjhoz: a manufaktúra egyedi, kézzel készített emlékplakettel és 150 ezer forintos pénzjutalommal járul hozzá az elismeréshez. Dr. Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra vezérigazgatója hangsúlyozta: a kitartás, a szorgalom és az alkotás szeretete hatja át munkájukat, ezért is tartották fontosnak, hogy egy ilyen értékalapú kezdeményezés mellé álljanak. A manufaktúra tevékenységét három alapelv határozza meg – gazdasági felelősség, szolidaritás és társadalmi szerepvállalás –, amelyek a Gizella hercegnő-díj célkitűzéseivel is összhangban állnak.

Dr. Kiszelyné Czibik Tünde: a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió civil kezdeményezésként indította a Gizella-díjat
A Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió civil kezdeményezésként indította a Gizella-díjat – Dr. Kiszelyné Czibik Tünde táncpedagógus mester volt az ötletgazda
Forrás:  Nagy Lajos/Napló

Motiváció, elismerés, értékteremtés

Dr. Kiszelyné Czibik Tünde művészeti vezető elmondta, hogy a stúdió fennállása óta azon dolgoznak, hogy a mozgásművészeten keresztül értéket és közösséget teremtsenek. A stúdióban főként fiatal lányok vesznek részt az órákon, így született meg a fiatal tehetségek díjazásának gondolata is. Céljuk a 16 és 21 év közötti tehetséges fiatal nők hosszú távú művészeti munkájának elismerése, akik kitartásukkal bizonyították elhivatottságukat. A táncpedagógus több mint négy évtizedes pályája során mindig a fiatal tehetségek támogatását, motivációjuk fenntartását és az értékteremtést tartotta legfontosabb feladatának.

Új elismerés a fiatal tehetségnek – Civil kezdeményezésből kivételes együttműködés

Fotók: Nagy Lajos/Napló

Fiatal táncművészek, zeneművészek, képzőművészek díjazása

A díj odaítéléséről szakmai munkacsoport dönt, amely javaslatok alapján választja ki a három kategória – táncművészet, zeneművészet és képzőművészet – legérdemesebb fiatal női alkotóit. 

A munkacsoport tagjai: 

  • Dr. Kiszelyné Czibik Tünde művészeti vezető
  • Grászli Bernadett, a Művészetek Háza Veszprém igazgatója
  • Demel Eszter Gizella-díjas zenepedagógus
  • Sótonyi Mónika alpolgármester
  • Kiszely Péter ügyvéd

A pályázatokat minden év októberétől lehet benyújtani, a döntés februárban születik meg, és az ünnepélyes díjátadó a Gizella napok keretében, május elején történik.

A Gizella Hercegnő-díj nem csupán egy új kitüntetés és művészeti elismerés, hanem üzenet is: a női kitartás, elegancia és értékteremtés tisztelete. 

Ahol a művészet örök, ott a tehetség ajándék

– hangzott el az esemény zárógondolataként, amely után pezsgős koccintással zárták az eseményt.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
