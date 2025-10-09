október 9., csütörtök

Dénes névnap

Októberi kedvezmények

1 órája

Glamour-napok 2025: Minden, amit tudni érdemes a legjobb akciókról

A 2025-ös őszi Glamour-napokat október 9. és 12. között rendezik meg. Összesen több mint 400 kupon közül válogathatnak a vásárlók, amelyek között 50%-os kedvezmények is megtalálhatók.

Balogh Rebeka

A 2025-ös őszi Glamour-napok október 9. és 12. között kínál különféle kedvezményeket. Több mint 400 kupon közül válogathatnak a vásárlók, amelyek között 50%-os akciók is megtalálhatók – írja a glamour.hu.

Glamour-napok október 9-12. Forrás: glamour.hu
Glamour-napok október 9-12.
Forrás: glamour.hu

Glamour-napok októberben: íme a részt vevő üzletek és kedvezmények

A Glamour-napok alatt számos üzlet kínál kedvezményeket:

  • Rossmann: szépségápolás, drogéria, háztartási termékek
  • MediaMarkt, Euronics: műszaki cikkek
  • Deichmann, CCC, Humanic: cipők és táskák
  • Notino, Douglas, Marionnaud: parfüm és kozmetikumok
  • C&A, H&M, Answear, About You: divat, ruházat
  • Tesco, Ecofamily: vegyes kedvezmények

A kuponokat a szeptember–októberi GLAMOUR magazinban található kuponfüzetben, a GLAMOUR Plusz felületein, a GLAMOUR Hungary alkalmazásban vagy a glamour.hu/plusz oldalon érhetők el.

Online vásárlás és kuponbeváltás

A kuponokat online és üzletekben is beválthatják a vásárlók. A Rossmann üzleteiben és online is elérhetők a kuponok, amelyek október 6-12. között válthatók be. A kuponokat a szeptember–októberi GLAMOUR magazinban, a GLAMOUR Plusz felületein, a GLAMOUR Hungary alkalmazásban vagy a glamour.hu/plusz oldalon találhatók.

Extra kedvezmények a hűséges vásárlóknak

A Rossmann+ tagok október 6–12. között ajándék 10% végösszegi kedvezményt kapnak az üzletekben. A kedvezmény egyszeri alkalommal, a kasszánál jelezve használható fel és összevonható a GLAMOUR-napok kuponjaival, így még nagyobb megtakarítást kínál a hűséges vásárlóknak.

 

