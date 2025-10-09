1 órája
Glamour-napok 2025: Minden, amit tudni érdemes a legjobb akciókról
A 2025-ös őszi Glamour-napokat október 9. és 12. között rendezik meg. Összesen több mint 400 kupon közül válogathatnak a vásárlók, amelyek között 50%-os kedvezmények is megtalálhatók.
Glamour-napok októberben: íme a részt vevő üzletek és kedvezmények
A Glamour-napok alatt számos üzlet kínál kedvezményeket:
- Rossmann: szépségápolás, drogéria, háztartási termékek
- MediaMarkt, Euronics: műszaki cikkek
- Deichmann, CCC, Humanic: cipők és táskák
- Notino, Douglas, Marionnaud: parfüm és kozmetikumok
- C&A, H&M, Answear, About You: divat, ruházat
- Tesco, Ecofamily: vegyes kedvezmények
A kuponokat a szeptember–októberi GLAMOUR magazinban található kuponfüzetben, a GLAMOUR Plusz felületein, a GLAMOUR Hungary alkalmazásban vagy a glamour.hu/plusz oldalon érhetők el.
Online vásárlás és kuponbeváltás
A kuponokat online és üzletekben is beválthatják a vásárlók. A Rossmann üzleteiben és online is elérhetők a kuponok, amelyek október 6-12. között válthatók be. A kuponokat a szeptember–októberi GLAMOUR magazinban, a GLAMOUR Plusz felületein, a GLAMOUR Hungary alkalmazásban vagy a glamour.hu/plusz oldalon találhatók.
Extra kedvezmények a hűséges vásárlóknak
A Rossmann+ tagok október 6–12. között ajándék 10% végösszegi kedvezményt kapnak az üzletekben. A kedvezmény egyszeri alkalommal, a kasszánál jelezve használható fel és összevonható a GLAMOUR-napok kuponjaival, így még nagyobb megtakarítást kínál a hűséges vásárlóknak.
