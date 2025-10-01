17 kis csoda született Veszprémben, köztük Nazira Jáde, Jusztina, Kamilla és Csongor

Ahogy beköszöntött az ősz, a Veszprém Csolnoky Ferenc Kórház szülészeti osztályán ismét sok boldog pillanatnak lehettek tanúi az orvosok és a családok. A gólyahír rovatban ezúttal is örömmel tesszük közzé azokat a neveket, akik szeptember utolsó napjaiban látták meg a napvilágot.

Gólyahír: A szeptember végi újszülöttek névsora Veszprémben

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Szeptember 23-án:

Bányai Milán (édesanyja: Bányai-Oszkó Izabella)

Müller László (édesanyja: Valkó Anikó)

Szeptember 25-én:

Ráduly Csongor (édesanyja: Ráduly Alexandra)

Csernai Zsombor (édesanyja: Csernai-Vincze Patrícia)

Szeptember 26-án:

Kiss Olívia (édesanyja: Csom Alexandra)

Horváth Liza (édesanyja: Horváthné Ányos Alexandra)

Nádasdi Nazira Jáde (édesanyja: Nádasdi Jázmin Kiara)

Szeptember 27-én:

Papp Liana (édesanyja: Rásky Fanni)

Ruha Jusztina (édesanyja: Magyar-Ruha Dalma)

Torkos Attila (édesanyja: Torkos Paulina)

Domonkos Boglárka Sára (édesanyja: Domonkosné Dr. Tóth Ágnes)

Szeptember 28-án:

Kila Sára (édesanyja: Kila Benjaminné)

Döbrösi Zsolt Károly (édesanyja: Lőrincz Bernadett)

Rencsevics Soma (édesanyja: Rencsevicsné Drexler Regina)

Kiss-Szabó Kamilla (édesanyja: Kiss-Szabó Zita)

Szeptember 29-én:

Karáth Zselyke (édesanyja: Karáth Anita Márta)