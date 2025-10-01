52 perce
17 kis csoda született Veszprémben, köztük Nazira Jáde, Jusztina, Kamilla és Csongor
Újabb örömteli pillanatokat hozott a szeptember vége a Veszprém Csolnoky Ferenc Kórházban: szeptember 23. és 29. között több boldog család köszönthette újszülöttjét. Mutatjuk az aktuális gólyahírt, az anyakönyvi hírek friss listáját!
Ahogy beköszöntött az ősz, a Veszprém Csolnoky Ferenc Kórház szülészeti osztályán ismét sok boldog pillanatnak lehettek tanúi az orvosok és a családok. A gólyahír rovatban ezúttal is örömmel tesszük közzé azokat a neveket, akik szeptember utolsó napjaiban látták meg a napvilágot.
Gólyahír: a szeptember végi újszülöttek Veszprémben
Szeptember 23-án:
Bányai Milán (édesanyja: Bányai-Oszkó Izabella)
Müller László (édesanyja: Valkó Anikó)
Szeptember 25-én:
Ráduly Csongor (édesanyja: Ráduly Alexandra)
Csernai Zsombor (édesanyja: Csernai-Vincze Patrícia)
Szeptember 26-án:
Kiss Olívia (édesanyja: Csom Alexandra)
Horváth Liza (édesanyja: Horváthné Ányos Alexandra)
Nádasdi Nazira Jáde (édesanyja: Nádasdi Jázmin Kiara)
Szeptember 27-én:
Papp Liana (édesanyja: Rásky Fanni)
Ruha Jusztina (édesanyja: Magyar-Ruha Dalma)
Torkos Attila (édesanyja: Torkos Paulina)
Domonkos Boglárka Sára (édesanyja: Domonkosné Dr. Tóth Ágnes)
Szeptember 28-án:
Kila Sára (édesanyja: Kila Benjaminné)
Döbrösi Zsolt Károly (édesanyja: Lőrincz Bernadett)
Rencsevics Soma (édesanyja: Rencsevicsné Drexler Regina)
Kiss-Szabó Kamilla (édesanyja: Kiss-Szabó Zita)
Szeptember 29-én:
Karáth Zselyke (édesanyja: Karáth Anita Márta)
