Október eleji apróságok

1 órája

Gólyahír: újabb babák a veszprémi szülészeten, köztük van Janka és Kolen is

Címkék#kórház#Csolnoky-kórház#szülészet#kisbaba#édesanya#gólyahír

A veszprémi égbolt alatt újra szárnyra kapott a gólya – a Csolnokyban hat baba született. Gratulálunk a büszke szülőknek, és sok boldogságot kívánunk az egész családnak! Mutatjuk a legfrissebb gólyahírt október elejéről.

Csizi Péter

Az ősz eleje ismét örömteli pillanatokat hozott a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban: több boldog család köszönthette újszülöttjét. Mutatjuk az aktuális gólyahírt, az anyakönyvi hírek legfrissebb listáját!

Ismét hangos a gólyahír a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban
Forrás: pexels.com/Illusztráció 

Gólyahír: az elmúlt napokban ismét több kisbaba érkezett a veszprémi kórház szülészetére

  • Október 2-án Radics Luca látta meg a napvilágot, édesanyja Radics-Sipos Nikoletta.
  • Október 4-én két kisgyermek érkezett: Lippai Kolen, akinek édesanyja Lippainé Barna Eszter, valamint Krámlik Anna, édesanyja Krámlikné Németh Erzsébet.
  • Október 5-én pedig újabb három kis élet születésének örülhetett a kórház: Szeitl Noel Erik (édesanyja: Géringer Lola Valentina), Tódi Janka (édesanyja: Rudniczai Kíra) és Kurucz Vince Attila (édesanyja: Kuruczné Bartek Vanda) érkezett szeretetteljes fogadtatás közepette. 

 

