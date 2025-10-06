Október eleji apróságok 1 órája

Gólyahír: újabb babák a veszprémi szülészeten, köztük van Janka és Kolen is

A veszprémi égbolt alatt újra szárnyra kapott a gólya – a Csolnokyban hat baba született. Gratulálunk a büszke szülőknek, és sok boldogságot kívánunk az egész családnak! Mutatjuk a legfrissebb gólyahírt október elejéről.

Az ősz eleje ismét örömteli pillanatokat hozott a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban: több boldog család köszönthette újszülöttjét. Mutatjuk az aktuális gólyahírt, az anyakönyvi hírek legfrissebb listáját! Ismét hangos a gólyahír a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban

Forrás: pexels.com/Illusztráció Gólyahír: az elmúlt napokban ismét több kisbaba érkezett a veszprémi kórház szülészetére Október 2-án Radics Luca látta meg a napvilágot, édesanyja Radics-Sipos Nikoletta .

látta meg a napvilágot, édesanyja . Október 4-én két kisgyermek érkezett: Lippai Kolen , akinek édesanyja Lippainé Barna Eszter , valamint Krámlik Anna , édesanyja Krámlikné Németh Erzsébet .

, akinek édesanyja , valamint , édesanyja . Október 5-én pedig újabb három kis élet születésének örülhetett a kórház: Szeitl Noel Erik (édesanyja: Géringer Lola Valentina), Tódi Janka (édesanyja: Rudniczai Kíra) és Kurucz Vince Attila (édesanyja: Kuruczné Bartek Vanda) érkezett szeretetteljes fogadtatás közepette.

