Október eleji apróságok
1 órája
Gólyahír: újabb babák a veszprémi szülészeten, köztük van Janka és Kolen is
A veszprémi égbolt alatt újra szárnyra kapott a gólya – a Csolnokyban hat baba született. Gratulálunk a büszke szülőknek, és sok boldogságot kívánunk az egész családnak! Mutatjuk a legfrissebb gólyahírt október elejéről.
Az ősz eleje ismét örömteli pillanatokat hozott a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban: több boldog család köszönthette újszülöttjét. Mutatjuk az aktuális gólyahírt, az anyakönyvi hírek legfrissebb listáját!
Gólyahír: az elmúlt napokban ismét több kisbaba érkezett a veszprémi kórház szülészetére
- Október 2-án Radics Luca látta meg a napvilágot, édesanyja Radics-Sipos Nikoletta.
- Október 4-én két kisgyermek érkezett: Lippai Kolen, akinek édesanyja Lippainé Barna Eszter, valamint Krámlik Anna, édesanyja Krámlikné Németh Erzsébet.
- Október 5-én pedig újabb három kis élet születésének örülhetett a kórház: Szeitl Noel Erik (édesanyja: Géringer Lola Valentina), Tódi Janka (édesanyja: Rudniczai Kíra) és Kurucz Vince Attila (édesanyja: Kuruczné Bartek Vanda) érkezett szeretetteljes fogadtatás közepette.
Ezt ne hagyja ki!Gólyahír a veszprémi kórházból
2025.10.01. 11:22
17 kis csoda született Veszprémben, köztük Nazira Jáde, Jusztina, Kamilla és Csongor
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre