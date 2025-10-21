október 21., kedd

Gólyahír

29 perce

Nem unatkoztak a veszprémi kórház szülészetén, kilenc baba érkezett egy nap alatt

Október 16-án igazi baby-boom volt a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház szülészetén: egyetlen nap alatt kilenc kisbaba jött világra.

A kórház dolgozói örömmel számoltak be a gólyahírről. Az újszülöttek között több különleges keresztnevű baba is akadt, ami színesítette az örömteli eseményt.

Kilenc baba egymás után: sok szülőnek szerzett örömet a gólyahír
Gólyahír a Csolnoky Ferenc Kórházból

Soroljuk a napokban érkezett újszülötteket:

  • Október 13-án: Peresztegi Fanni, édesanyja: Pereszteginé Varju Mónika; Szajkó Nolen Marcell, édesanyja: Szajkó-Zsinkai Brigitta; Kakasi Botond, édesanyja: Kakasiné Kincses Vivien.
  • Október 15-én: Rukk Marcell, édesanyja: Rukkné Hegedüs Beatrix; Ferenczi Eleanor, édesanyja: Ferenczi Rebeka; Szautner Hanna Valéria, édesanyja: Szautner-Rónaszéki Andrea.
  • Október 16-án: Rukk Attila, édesanyja: Rukkné Punk Nóra; Kincses Kolen, édesanyja: Kincses-Reiner Éva; Szorcsik Florina Aisah, édesanyja: Szorcsik Fanni Dorina; Kondor Níla, édesanyja: Auer Kinga; Mednyánszki Hunor, édesanyja: Mednyánszkiné Szalmásy Ágota; Bittmann Panna, édesanyja: Bittmann Verita; Morvai Eliza, édesanyja: Vagaszki Noémi Laura; Balogh Szofi, édesanyja: Balogh Dóra Bianka; László Liliána, édesanyja: Lászlóné Böröczky Szimonetta.
  • Október 17-én: Meszes Ádám, édesanyja: dr. Meszes-Horváth Nikolett; Farkas Náel, édesanyja: Farkas Erika.
  • Október 19-én: Lipp Sára, édesanyja: Lipp-Bodor Emőke; Hartyányi Anna, édesanyja: Hartyányi Nóra.

Jó egészséget kívánunk minden újszülöttnek és családjuknak!

 

