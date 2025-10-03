Különleges nevű babák érkeztek a veszprémi kórházba

Az utóbbi pár napban is gyereksírástól volt hangos a Csolnoky Ferenc Kórház szülészeti osztálya, egymás után érkeztek a babák. Sok szülő örülhetett a rég várt gólyahírnek.

Forrás: illusztráció

Gólyahír a veszprémi kórházból

Soroljuk a frissen érkezett újszülötteket:

szeptember 28-án: Holdosi Keán Zayne, édesanyja: Holdosi Gladys dela Cruz.

szeptember 29-én: Karli Anna Róza, édesanyja: Karli Krisztina; Anda Dalma, édesanyja: Andáné Szalkai Jennifer Cintia.

szeptember 30-án: Adorján Benjámin Ragnar, édesanyja: Adorjánné Horváth Boglárka; Szoboszlai Fanni, édesanyja: Szoboszlai Anita.

október 1-én: Torda Júlia, édesanyja: Torda Dánielné; Pálfy Hanna Lara, édesanyja: Kiss Alexandra; Schell Dominik Ferenc, édesanyja: Schell Mihályné; Rotter Róza, édesanyja: Rotter-Moharos Lilla; Goy Aténa Bianka, édesanyja: Toma Bianca Ramóna.

Jó egészséget kívánunk minden újszülöttnek és családjuknak!