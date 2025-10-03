Gólyahír
1 órája
Különleges nevű babák érkeztek a veszprémi kórházba
Újabb babákat hozott a gólya a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházba, többen közülük különleges keresztnevet kaptak.
Egymás után érkeztek a babák, sok szülőnek szerzett örömet a gólyahír
Forrás: illusztráció
Az utóbbi pár napban is gyereksírástól volt hangos a Csolnoky Ferenc Kórház szülészeti osztálya, egymás után érkeztek a babák. Sok szülő örülhetett a rég várt gólyahírnek.
Gólyahír a veszprémi kórházból
Soroljuk a frissen érkezett újszülötteket:
- szeptember 28-án: Holdosi Keán Zayne, édesanyja: Holdosi Gladys dela Cruz.
- szeptember 29-én: Karli Anna Róza, édesanyja: Karli Krisztina; Anda Dalma, édesanyja: Andáné Szalkai Jennifer Cintia.
- szeptember 30-án: Adorján Benjámin Ragnar, édesanyja: Adorjánné Horváth Boglárka; Szoboszlai Fanni, édesanyja: Szoboszlai Anita.
- október 1-én: Torda Júlia, édesanyja: Torda Dánielné; Pálfy Hanna Lara, édesanyja: Kiss Alexandra; Schell Dominik Ferenc, édesanyja: Schell Mihályné; Rotter Róza, édesanyja: Rotter-Moharos Lilla; Goy Aténa Bianka, édesanyja: Toma Bianca Ramóna.
Jó egészséget kívánunk minden újszülöttnek és családjuknak!
Ezt ne hagyja ki!Gólyahír a veszprémi kórházból
2025.10.01. 11:22
17 kis csoda született Veszprémben, köztük Nazira Jáde, Jusztina, Kamilla és Csongor
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre