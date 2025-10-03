október 3., péntek

Gólyahír

1 órája

Különleges nevű babák érkeztek a veszprémi kórházba

Címkék#Veszprémi Csolnoky Ferenc kórház#újszülött#gólyahír

Újabb babákat hozott a gólya a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházba, többen közülük különleges keresztnevet kaptak.

Veol.hu
Különleges nevű babák érkeztek a veszprémi kórházba

Egymás után érkeztek a babák, sok szülőnek szerzett örömet a gólyahír

Forrás: illusztráció

Az utóbbi pár napban is gyereksírástól volt hangos a Csolnoky Ferenc Kórház szülészeti osztálya, egymás után érkeztek a babák. Sok szülő örülhetett a rég várt gólyahírnek.

gólyahír
Egymás után érkeztek a babák, sok szülőnek szerzett örömet a gólyahír
Forrás: illusztráció

Gólyahír a veszprémi kórházból

Soroljuk a frissen érkezett újszülötteket:

  • szeptember 28-án: Holdosi Keán Zayne, édesanyja: Holdosi Gladys dela Cruz.
  • szeptember 29-én: Karli Anna Róza, édesanyja: Karli Krisztina; Anda Dalma, édesanyja: Andáné Szalkai Jennifer Cintia.
  • szeptember 30-án: Adorján Benjámin Ragnar, édesanyja: Adorjánné Horváth Boglárka; Szoboszlai Fanni, édesanyja: Szoboszlai Anita.
  • október 1-én: Torda Júlia, édesanyja: Torda Dánielné; Pálfy Hanna Lara, édesanyja: Kiss Alexandra; Schell Dominik Ferenc, édesanyja: Schell Mihályné; Rotter Róza, édesanyja: Rotter-Moharos Lilla; Goy Aténa Bianka, édesanyja: Toma Bianca Ramóna.

Jó egészséget kívánunk minden újszülöttnek és családjuknak!

 

