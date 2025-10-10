október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Digitális Polgári Kör

1 órája

Gregor Bernadett csatlakozott Ovádi Péter újabb állatvédelmi kezdeményezéséhez

Címkék#DPK#ÁDPK#Állatvédelmi Digitális Polgári Kör#Ovádi Péter#színésznő#Gregor Bernadett#állatvédelem#Veszprém

Elismert színésznő is csatlakozott az újonnan alakult Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz (ÁDPK), amely Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos kezdeményezésére jött létre. Gregor Bernadett szerint az állatvédelem képes összekapcsolni az embereket, függetlenül politikai vagy társadalmi nézeteiktől.

Veol.hu

„Nagyon nagy örömmel látom azt, hogy az állatvédelem területén mennyi előrelépés történt, akár az állatszervezetekkel való együttműködés, akár az edukáció terén” – hangsúlyozta a színésznő az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör megalakulása kapcsán. Gregor Bernadett kiemelte, hogy számára fontos a figyelemfelkeltés és az ügy népszerűsítése, hiszen az emberek bevonása nélkül nehéz valódi változást elérni. Minderről a Borsonline írt.

Gregor Bernadett a nemrég létrehozott Állatvédelmi Digitális Polgári Kör (ÁDPK) tagja
Gregor Bernadett a nemrég létrehozott Állatvédelmi Digitális Polgári Kör (ÁDPK) tagja
Fotó: MW

Gregor Bernadett és Ovádi Péter a DPK-ban

Ovádi Péter Veszprém vármegye 1. választókörzetének képviselője, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos. Nemrégiben a közösségi médiában jelentette be, hogy megalakult az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör, egy újabb DPK.

Ezzel egy olyan közösség jött létre, ahol a civilek, a szakemberek és a döntéshozók együtt dolgozhatnak az állatvédelem jövőjén. Az ÁDPK ereje a kölcsönös információcserében rejlik. Ez a közösség minden állatbarátnak szól, aki tenni szeretne a felelős állattartásért és az állatok védelméért

– fogalmazott a kormánybiztos.

Ebben az új közösségben minden vélemény számít, minden javaslat érték! – olvasható a honatya felületén az újonnan alakult DPK kapcsán.

Ovádi Péter állatvédelmi tevékenységéről már lapunkban is többször írtunk. Nemrégiben például ő is gratulált két kitüntetett egyenruhásnak, amikor Az év állatvédő rendőre díjat kapta meg két Veszprém vármegyei rendőr.

A kormánybiztos egy közösségi médiában terjedő felvétel okán a közelmúltban rendőrségi feljelentést tett állatkínzás gyanújával, ugyanis a videó több állatvédő szervezethez is eljutott. A feljelentés után aztán jött a rajtaütés: fiatalokat fogtak el állatkínzásért.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu