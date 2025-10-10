Gregor Bernadett csatlakozott Ovádi Péter újabb állatvédelmi kezdeményezéséhez

„Nagyon nagy örömmel látom azt, hogy az állatvédelem területén mennyi előrelépés történt, akár az állatszervezetekkel való együttműködés, akár az edukáció terén” – hangsúlyozta a színésznő az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör megalakulása kapcsán. Gregor Bernadett kiemelte, hogy számára fontos a figyelemfelkeltés és az ügy népszerűsítése, hiszen az emberek bevonása nélkül nehéz valódi változást elérni. Minderről a Borsonline írt.

Gregor Bernadett a nemrég létrehozott Állatvédelmi Digitális Polgári Kör (ÁDPK) tagja

Gregor Bernadett és Ovádi Péter a DPK-ban

Ovádi Péter Veszprém vármegye 1. választókörzetének képviselője, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos. Nemrégiben a közösségi médiában jelentette be, hogy megalakult az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör, egy újabb DPK.

Ezzel egy olyan közösség jött létre, ahol a civilek, a szakemberek és a döntéshozók együtt dolgozhatnak az állatvédelem jövőjén. Az ÁDPK ereje a kölcsönös információcserében rejlik. Ez a közösség minden állatbarátnak szól, aki tenni szeretne a felelős állattartásért és az állatok védelméért

– fogalmazott a kormánybiztos.

Ebben az új közösségben minden vélemény számít, minden javaslat érték! – olvasható a honatya felületén az újonnan alakult DPK kapcsán.

Ovádi Péter állatvédelmi tevékenységéről már lapunkban is többször írtunk. Nemrégiben például ő is gratulált két kitüntetett egyenruhásnak, amikor Az év állatvédő rendőre díjat kapta meg két Veszprém vármegyei rendőr.

A kormánybiztos egy közösségi médiában terjedő felvétel okán a közelmúltban rendőrségi feljelentést tett állatkínzás gyanújával, ugyanis a videó több állatvédő szervezethez is eljutott. A feljelentés után aztán jött a rajtaütés: fiatalokat fogtak el állatkínzásért.