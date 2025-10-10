1 órája
Gregor Bernadett csatlakozott Ovádi Péter újabb állatvédelmi kezdeményezéséhez
Elismert színésznő is csatlakozott az újonnan alakult Állatvédelmi Digitális Polgári Körhöz (ÁDPK), amely Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos kezdeményezésére jött létre. Gregor Bernadett szerint az állatvédelem képes összekapcsolni az embereket, függetlenül politikai vagy társadalmi nézeteiktől.
„Nagyon nagy örömmel látom azt, hogy az állatvédelem területén mennyi előrelépés történt, akár az állatszervezetekkel való együttműködés, akár az edukáció terén” – hangsúlyozta a színésznő az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör megalakulása kapcsán. Gregor Bernadett kiemelte, hogy számára fontos a figyelemfelkeltés és az ügy népszerűsítése, hiszen az emberek bevonása nélkül nehéz valódi változást elérni. Minderről a Borsonline írt.
Gregor Bernadett és Ovádi Péter a DPK-ban
Ovádi Péter Veszprém vármegye 1. választókörzetének képviselője, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos. Nemrégiben a közösségi médiában jelentette be, hogy megalakult az Állatvédelmi Digitális Polgári Kör, egy újabb DPK.
Ezzel egy olyan közösség jött létre, ahol a civilek, a szakemberek és a döntéshozók együtt dolgozhatnak az állatvédelem jövőjén. Az ÁDPK ereje a kölcsönös információcserében rejlik. Ez a közösség minden állatbarátnak szól, aki tenni szeretne a felelős állattartásért és az állatok védelméért
– fogalmazott a kormánybiztos.
Ebben az új közösségben minden vélemény számít, minden javaslat érték! – olvasható a honatya felületén az újonnan alakult DPK kapcsán.
Ovádi Péter állatvédelmi tevékenységéről már lapunkban is többször írtunk. Nemrégiben például ő is gratulált két kitüntetett egyenruhásnak, amikor Az év állatvédő rendőre díjat kapta meg két Veszprém vármegyei rendőr.
A kormánybiztos egy közösségi médiában terjedő felvétel okán a közelmúltban rendőrségi feljelentést tett állatkínzás gyanújával, ugyanis a videó több állatvédő szervezethez is eljutott. A feljelentés után aztán jött a rajtaütés: fiatalokat fogtak el állatkínzásért.