Kiderült az igazság a négy évszakos abroncsról – Téligumicsere a szaki szemével (+ videó)

Bár egyre többen választanak négy évszakos gumit, a magyar időjárás még mindig kiszámíthatatlan, a reggeli fagyok, az ónos eső és a latyakos útviszonyok próbára teszik a tapadást. A gumicsere során felrakott téli abroncs lágyabb keveréke és sűrűbb lamellázása hidegben sokkal jobban kapaszkodik az aszfaltba. Ezzel szemben a nyárigumi megkeményedik, hosszabb lesz a fékút, és megnő a kicsúszás veszélye.

Érdemes átvizsgáltatni az abroncsok profilmélységét, a kerék állapotát is a gumicsere előtt

Fotó: Csizi Péter/Napló

Mikor jön el a gumicsere ideje?

A szakértők évek óta ugyanazt javasolják: ha a napi átlaghőmérséklet 7 °C alá esik, eljött a váltás ideje. Nem érdemes az első fagyos napig várni, hiszen a szervizek ilyenkor már túlterheltek. Október végén, november elején gyakori, hogy csak egy hétre előre lehet időpontot foglalni.

Nem kell hóesés ahhoz, hogy a nyárigumi veszélyessé váljon. Már az ötfokos reggeli hőmérséklet és a nedves út is elég hozzá

– figyelmeztetett egy pápai gumis, aki szerint a legtöbben még mindig későn váltanak.

Így ismerd fel, milyen abroncsot használsz:

3PMSF (hegy + hópehely) – hivatalos téli minősítés.

Kifejezetten havas, jeges útviszonyokra fejlesztett abroncs, téli időszakban kötelező jelleggel javasolt.

Kifejezetten havas, jeges útviszonyokra fejlesztett abroncs, téli időszakban kötelező jelleggel javasolt. M+S (Mud + Snow) – sárra és hóra utaló, nem hivatalos téli jelölés.

Átmeneti vagy négy évszakos használatra alkalmas, de nem teljes értékű téligumi.

Átmeneti vagy négy évszakos használatra alkalmas, de nem teljes értékű téligumi. Nincs jelölés – nyárigumi, amely csak meleg időben biztosít megfelelő tapadást.

Téli körülmények között veszélyes és szabálytalan lehet a használata.

Mire figyeljünk a szervizben?

A gumicsere nemcsak arról szól, hogy lekerül a nyári szett, és készen vagyunk. Érdemes átvizsgáltatni az abroncsok profilmélységét (télre legalább 4 mm javasolt), a gyártási évet, és a guminyomást, ami hidegben jelentősen csökken. Sokan kihagyják a centrírozást vagy a szelepcserét, pedig egy apró egyensúlyhiány később futóműproblémákat és egyenlőtlen kopást okozhat.

A három hegycsúcs és a hópehely szimbólum (3PMSF – Three Peak Mountain Snowflake) a legfontosabb azonosítói a téligumiknak, erre figyeljünk a gumicsere során

Fotó: Csizi Péter/Napló

Négy évszakos gumi: sok a tévhit, de kinek ajánlja a szakember?

Az utóbbi évek slágere a négy évszakos abroncs, ám a szakértők szerint ez nem mindenkinek való. Városi, rövid távon közlekedő autósoknak, akik ritkán mennek autópályára, és nem találkoznak havas hegyi utakkal, jó kompromisszum lehet: kényelmes és gazdaságos.

„Aki reggelente fagyos úton indul, rendszeresen megy vidékre vagy országútra, az maradjon inkább a téliguminál. A négy évszakos ma már sokat fejlődött, de még mindig kompromisszumos megoldás” – fogalmazott a szakember.

Ne hagyjuk az utolsó pillanatra a gumicserét

A legtöbben az első hidegfront után rohamozzák meg a szervizeket, amikor már sorban állás, kapkodás és készlethiány is előfordul. Ilyenkor akár 5–7 napot is várni kell egy időpontra. Aki viszont most, október elején intézi a cserét, még jobb áron, nyugodtabb körülmények között választhat megfelelő abroncsot, és felkészülten vághat neki a télnek.