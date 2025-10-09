19 perce
Kiderült az igazság a négy évszakos abroncsról – Téligumicsere a szaki szemével (+ videó)
Ahogy beköszönt az októberi hűvös, újra megtelnek a gumiszervizek várakozó autókkal. A szakemberek szerint nemcsak a hó, hanem már a tartósan 7 °C alatti hőmérséklet miatt is indokolt a gumicsere. Aki késlekedik, nemcsak a saját és közlekedőtársai életét, testi épségét kockáztatja, hanem napokat is várhat egy szabad időpontra.
Bár egyre többen választanak négy évszakos gumit, a magyar időjárás még mindig kiszámíthatatlan, a reggeli fagyok, az ónos eső és a latyakos útviszonyok próbára teszik a tapadást. A gumicsere során felrakott téli abroncs lágyabb keveréke és sűrűbb lamellázása hidegben sokkal jobban kapaszkodik az aszfaltba. Ezzel szemben a nyárigumi megkeményedik, hosszabb lesz a fékút, és megnő a kicsúszás veszélye.
Mikor jön el a gumicsere ideje?
A szakértők évek óta ugyanazt javasolják: ha a napi átlaghőmérséklet 7 °C alá esik, eljött a váltás ideje. Nem érdemes az első fagyos napig várni, hiszen a szervizek ilyenkor már túlterheltek. Október végén, november elején gyakori, hogy csak egy hétre előre lehet időpontot foglalni.
Nem kell hóesés ahhoz, hogy a nyárigumi veszélyessé váljon. Már az ötfokos reggeli hőmérséklet és a nedves út is elég hozzá
– figyelmeztetett egy pápai gumis, aki szerint a legtöbben még mindig későn váltanak.
Így ismerd fel, milyen abroncsot használsz:
- 3PMSF (hegy + hópehely) – hivatalos téli minősítés.
Kifejezetten havas, jeges útviszonyokra fejlesztett abroncs, téli időszakban kötelező jelleggel javasolt.
- M+S (Mud + Snow) – sárra és hóra utaló, nem hivatalos téli jelölés.
Átmeneti vagy négy évszakos használatra alkalmas, de nem teljes értékű téligumi.
- Nincs jelölés – nyárigumi, amely csak meleg időben biztosít megfelelő tapadást.
Téli körülmények között veszélyes és szabálytalan lehet a használata.
Mire figyeljünk a szervizben?
A gumicsere nemcsak arról szól, hogy lekerül a nyári szett, és készen vagyunk. Érdemes átvizsgáltatni az abroncsok profilmélységét (télre legalább 4 mm javasolt), a gyártási évet, és a guminyomást, ami hidegben jelentősen csökken. Sokan kihagyják a centrírozást vagy a szelepcserét, pedig egy apró egyensúlyhiány később futóműproblémákat és egyenlőtlen kopást okozhat.
Négy évszakos gumi: sok a tévhit, de kinek ajánlja a szakember?
Az utóbbi évek slágere a négy évszakos abroncs, ám a szakértők szerint ez nem mindenkinek való. Városi, rövid távon közlekedő autósoknak, akik ritkán mennek autópályára, és nem találkoznak havas hegyi utakkal, jó kompromisszum lehet: kényelmes és gazdaságos.
„Aki reggelente fagyos úton indul, rendszeresen megy vidékre vagy országútra, az maradjon inkább a téliguminál. A négy évszakos ma már sokat fejlődött, de még mindig kompromisszumos megoldás” – fogalmazott a szakember.
Ne hagyjuk az utolsó pillanatra a gumicserét
A legtöbben az első hidegfront után rohamozzák meg a szervizeket, amikor már sorban állás, kapkodás és készlethiány is előfordul. Ilyenkor akár 5–7 napot is várni kell egy időpontra. Aki viszont most, október elején intézi a cserét, még jobb áron, nyugodtabb körülmények között választhat megfelelő abroncsot, és felkészülten vághat neki a télnek.
