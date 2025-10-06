október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Búcsú

1 órája

Gyászhírek: Veszprém vármegyeiek, akik már nem lehetnek közöttünk

Címkék#Veszprém#gyászhír#gyász

Ezen a héten is összefoglaljuk az elmúlt napok legszomorúbb eseményeit Veszprém vármegyéből, vagyis az elhunytakról szóló híreket. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családoknak.

Veol.hu

A gyász érzése közös bennünk, hiszen mindannyian átérezzük a fájdalmat, amikor egy számunkra fontos emberre emlékezünk.

Candle burning on grave in cemetery. gyász
Gyász: ezen a héten tőlük búcsúzunk
Forrás: Getty Images-illusztráció

Gyász – ők azok, akik már nem lehetnek köztünk:

Horváth Gábor, Fata Ferencné szül. Nacsa Erika, Roboz Andrásné szül.: Kelemen Kornélia, Mészáros Zoltánné szül: Cseh Gabriella, Laborci Antalné szül. Arany Erzsébet, Grasek Jánosné szül.: Timmer Veronika, Auerbach János, Szokodi Zoltánné szül.: Kelemen Gizella, Drexler Ferenc, Kőszegi Lajosné szül.: Czeidli Terézia, Juhász Gyula.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu