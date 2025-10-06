Búcsú
57 perce
Gyászhírek: Veszprém vármegyeiek, akik már nem lehetnek közöttünk
Ezen a héten is összefoglaljuk az elmúlt napok legszomorúbb eseményeit Veszprém vármegyéből, vagyis az elhunytakról szóló híreket. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családoknak.
A gyász érzése közös bennünk, hiszen mindannyian átérezzük a fájdalmat, amikor egy számunkra fontos emberre emlékezünk.
Gyász – ők azok, akik már nem lehetnek köztünk:
Horváth Gábor, Fata Ferencné szül. Nacsa Erika, Roboz Andrásné szül.: Kelemen Kornélia, Mészáros Zoltánné szül: Cseh Gabriella, Laborci Antalné szül. Arany Erzsébet, Grasek Jánosné szül.: Timmer Veronika, Auerbach János, Szokodi Zoltánné szül.: Kelemen Gizella, Drexler Ferenc, Kőszegi Lajosné szül.: Czeidli Terézia, Juhász Gyula.
