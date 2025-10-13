Búcsúzás
Gyászhírek: Veszprém vármegyeiek, akik már nem lehetnek közöttünk
Ezen a héten is beszámolunk az elmúlt hét legszomorúbb Veszprém vármegyei történéseiről, vagyis a halálesetekről. Részvétünket nyilvánítjuk az elhunytak hozzátartozóinak!
A gyász fájdalma mindannyiunkat összeköt, amikor egy szeretett személy emlékét idézzük fel.
Gyász: ők azok, akik már nem lehetnek köztünk:
Roboz Andrásné szül. Kelemen Kornélia, Fata Ferencné szül. Nacsa Erika, Horváth Gábor, Papp Sándor, Szabóné Lövei Magdolna, Edlinger Gyula, Lakk Margit, Fehér Károly, Mozsdényiné Paray Mária, Kováts Éva Zsuzsanna, Horváth Imréné szül. Bódai Lídia, Lukács Imre.
