Búcsúzás
37 perce
Gyászhírek: Veszprém vármegyeiek, akik már nem lehetnek közöttünk
Ezen a héten is beszámolunk az elmúlt hét legszomorúbb Veszprém vármegyei történéseiről, vagyis a halálesetekről. Részvétünket nyilvánítjuk az elhunytak hozzátartozóinak!
A gyász fájdalma mindannyiunkat összeköt, amikor egy szeretett személy emlékét idézzük fel.
Gyász: ők azok, akik már nem lehetnek köztünk:
Zabó Ferencné szül. Buzás Mária, Háry Kálmán, Várfi Gabriella, Gáncs Tibor, Weisz Miklós
Elhunytat búcsúztat
2025.10.24. 16:30
Bóka István gyászol, ez egész Füredet lesújtottaMaga tett közzé a megrendítő hírt a városvezető.
