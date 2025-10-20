Búcsúzás
45 perce
Gyászhírek: Veszprém vármegyeiek, akik már nem lehetnek közöttünk
Ezen a héten is beszámolunk az elmúlt hét legszomorúbb Veszprém vármegyei történéseiről, vagyis a halálesetekről. Részvétünket nyilvánítjuk az elhunytak hozzátartozóinak!
A gyász fájdalma mindannyiunkat összeköt, amikor egy szeretett személy emlékét idézzük fel.
Gyász – ők azok, akik már nem lehetnek köztünk
Bodó Lajosné szül. Hóbor Ottilia, Szieb Jolán, Becze Piroska Mária, Bolla Ferencné szül. Bali Magdolna, Ékes József László, Öcsi Károly, Kandikó Józsefné Vali néni, Kolláth Ferencné szül. Szániel Klára, Lakatos Istvánné Lujzika, Bándi László, Eczli Gyuláné.
