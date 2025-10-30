október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyermekvédelem

2 órája

Ha ezeket a jeleket veszi észre a védőnő, azonnal lépnie kell

Címkék#prevenció#család#Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház#védőnők#gyermekvédelem#előadás

Hogyan ismerhetők fel a bántalmazás jelei? A veszprémi védőnők a gyermekvédelem területén, a gyermekbántalmazás felismeréséről és megelőzéséről bővítették tudásukat.

Veol.hu

Gyermekbántalmazás és elhanyagolás – e két súlyos probléma állt a veszprémi védőnők legutóbbi pontszerző továbbképzésének középpontjában. A gyermekvédelem témakörében dr. Toma Andrea PhD. védőnő, egyetemi tanár által tartott előadáson a szakemberek a gyermekbántalmazás formáiról, felismeréséről és megelőzéséről hallhattak. Az eseménynek a Csolnoky Ferenc Kórház Csillag terme adott otthont.

Gyermekvédelem szakmai továbbképzés védőnőknek gyermekbántalmazás megelőzése, felismerése témában
A gyermekvédelem területén szakmai továbbképzést tartottak a védőnőknek gyermekbántalmazás megelőzése, felismerése témában
Forrás: Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház

Védőnők szerepe a gyermekvédelemben

Dr. Toma Andrea egyetemi tanár rámutatott, hogy a gyermekbántalmazás jelei gyakran rejtettek. Ezért a védőnőknek kiemelt szerep jut, hogy időben észleljék a testi vagy lelki bántalmazás árulkodó tüneteit. A szakértő hangsúlyozta, a védőnők nemcsak az orvosi ellátásban vesznek részt, hanem a gyermekjogok ismeretében is kulcsszerepet töltenek be – támogatják a családokat, segítenek a szülők támogatásában, a nevelésben és a megelőzésben.

Egyetemi tanárként Dr. Toma Andrea a gyermekvédelem iránti elkötelezettséget képviseli
Dr. Toma Andrea PhD. védőnő, egyetemi tanár
Forrás: Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház

A továbbképzésen bemutatott Mamata Program egyedülálló hazai kezdeményezés, amely már a várandósgondozás során, a szülés előtt foglalkozik a bántalmazás megelőzésével. A szülők edukálása, a stresszhelyzetek felismerése és a kommunikáció fejlesztése mind hozzájárulnak ahhoz, hogy kevesebb gyermek kerüljön veszélybe.

A résztvevők megismerkedtek a 2024-ben megújított szakmai irányelv legfontosabb elemeivel és a gyermekvédelmet érintő jogszabályi változásokkal is.

A gyermekvédelmi törvénymódosítások tovább erősítik a gyermekvédelem kereteit, amelyeket az 1997. évi XXXI. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabály alapozott meg.

Gyermekbántalmazás megelőzése, családból kiemelés

A prevenció komplex feladat, amelyben a család, az iskola, az egészségügyi ellátórendszer és a hatóságok együttműködése nélkülözhetetlen. A gyermekbántalmazás jelei között a testi sérülések mellett az érzelmi zárkózottság, a viselkedés megváltozása vagy a tartós félelem is figyelmeztető jel lehet. Ha a gyanú felmerül, a szakembereknek jelzési kötelezettségük van, hiszen ez alapvető része a gyermekvédelem rendszerének.

A gyermek kiemelése a családból mindig a legvégső eszköz, amelyet csak akkor alkalmaznak, ha minden más beavatkozás eredménytelen.

A családból való kiemelés okai lehetnek:

  • tartós bántalmazás, 
  • elhanyagolás,
  • szülői alkalmatlanság. 

A szakmai nap tapasztalatai alapján a prevenció és a korai felismerés a leghatékonyabb eszköz a gyermekek védelmében. A védőnők felkészültsége és érzékenysége kulcsfontosságú abban, hogy a bántalmazott gyermekek időben segítséget kapjanak, és még idejében megelőzhetők legyenek a tragédiák.

Gyermekbántalmazás bejelentése: bántalmazás gyanúja esetén bárki fordulhat a gyermekjóléti szolgálathoz, a rendőrséghez, vagy hívhatja a nap 24 órájában elérhető 116 000-es ingyenes és anonim Kék Vonalat. A bajba jutott, 24 év alatti fiatalok pedig a 116 111-es lelki segélyvonalat tárcsázhatják.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu