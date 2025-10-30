Ha ezeket a jeleket veszi észre a védőnő, azonnal lépnie kell

Gyermekbántalmazás és elhanyagolás – e két súlyos probléma állt a veszprémi védőnők legutóbbi pontszerző továbbképzésének középpontjában. A gyermekvédelem témakörében dr. Toma Andrea PhD. védőnő, egyetemi tanár által tartott előadáson a szakemberek a gyermekbántalmazás formáiról, felismeréséről és megelőzéséről hallhattak. Az eseménynek a Csolnoky Ferenc Kórház Csillag terme adott otthont.

A gyermekvédelem területén szakmai továbbképzést tartottak a védőnőknek gyermekbántalmazás megelőzése, felismerése témában

Forrás: Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház

Védőnők szerepe a gyermekvédelemben

Dr. Toma Andrea egyetemi tanár rámutatott, hogy a gyermekbántalmazás jelei gyakran rejtettek. Ezért a védőnőknek kiemelt szerep jut, hogy időben észleljék a testi vagy lelki bántalmazás árulkodó tüneteit. A szakértő hangsúlyozta, a védőnők nemcsak az orvosi ellátásban vesznek részt, hanem a gyermekjogok ismeretében is kulcsszerepet töltenek be – támogatják a családokat, segítenek a szülők támogatásában, a nevelésben és a megelőzésben.

Dr. Toma Andrea PhD. védőnő, egyetemi tanár

Forrás: Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház

A továbbképzésen bemutatott Mamata Program egyedülálló hazai kezdeményezés, amely már a várandósgondozás során, a szülés előtt foglalkozik a bántalmazás megelőzésével. A szülők edukálása, a stresszhelyzetek felismerése és a kommunikáció fejlesztése mind hozzájárulnak ahhoz, hogy kevesebb gyermek kerüljön veszélybe.

A résztvevők megismerkedtek a 2024-ben megújított szakmai irányelv legfontosabb elemeivel és a gyermekvédelmet érintő jogszabályi változásokkal is.