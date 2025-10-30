42 perce
Ha ezeket a jeleket veszi észre a védőnő, azonnal lépnie kell
Hogyan ismerhetők fel a bántalmazás jelei? A veszprémi védőnők a gyermekvédelem területén, a gyermekbántalmazás felismeréséről és megelőzéséről bővítették tudásukat.
Gyermekbántalmazás és elhanyagolás – e két súlyos probléma állt a veszprémi védőnők legutóbbi pontszerző továbbképzésének középpontjában. A gyermekvédelem témakörében dr. Toma Andrea PhD. védőnő, egyetemi tanár által tartott előadáson a szakemberek a gyermekbántalmazás formáiról, felismeréséről és megelőzéséről hallhattak. Az eseménynek a Csolnoky Ferenc Kórház Csillag terme adott otthont.
Védőnők szerepe a gyermekvédelemben
Dr. Toma Andrea egyetemi tanár rámutatott, hogy a gyermekbántalmazás jelei gyakran rejtettek. Ezért a védőnőknek kiemelt szerep jut, hogy időben észleljék a testi vagy lelki bántalmazás árulkodó tüneteit. A szakértő hangsúlyozta, a védőnők nemcsak az orvosi ellátásban vesznek részt, hanem a gyermekjogok ismeretében is kulcsszerepet töltenek be – támogatják a családokat, segítenek a szülők támogatásában, a nevelésben és a megelőzésben.
A továbbképzésen bemutatott Mamata Program egyedülálló hazai kezdeményezés, amely már a várandósgondozás során, a szülés előtt foglalkozik a bántalmazás megelőzésével. A szülők edukálása, a stresszhelyzetek felismerése és a kommunikáció fejlesztése mind hozzájárulnak ahhoz, hogy kevesebb gyermek kerüljön veszélybe.
A résztvevők megismerkedtek a 2024-ben megújított szakmai irányelv legfontosabb elemeivel és a gyermekvédelmet érintő jogszabályi változásokkal is.
A gyermekvédelmi törvénymódosítások tovább erősítik a gyermekvédelem kereteit, amelyeket az 1997. évi XXXI. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabály alapozott meg.
Gyermekbántalmazás megelőzése, családból kiemelés
A prevenció komplex feladat, amelyben a család, az iskola, az egészségügyi ellátórendszer és a hatóságok együttműködése nélkülözhetetlen. A gyermekbántalmazás jelei között a testi sérülések mellett az érzelmi zárkózottság, a viselkedés megváltozása vagy a tartós félelem is figyelmeztető jel lehet. Ha a gyanú felmerül, a szakembereknek jelzési kötelezettségük van, hiszen ez alapvető része a gyermekvédelem rendszerének.
A gyermek kiemelése a családból mindig a legvégső eszköz, amelyet csak akkor alkalmaznak, ha minden más beavatkozás eredménytelen.
A családból való kiemelés okai lehetnek:
- tartós bántalmazás,
- elhanyagolás,
- szülői alkalmatlanság.
A szakmai nap tapasztalatai alapján a prevenció és a korai felismerés a leghatékonyabb eszköz a gyermekek védelmében. A védőnők felkészültsége és érzékenysége kulcsfontosságú abban, hogy a bántalmazott gyermekek időben segítséget kapjanak, és még idejében megelőzhetők legyenek a tragédiák.
Gyermekbántalmazás bejelentése: bántalmazás gyanúja esetén bárki fordulhat a gyermekjóléti szolgálathoz, a rendőrséghez, vagy hívhatja a nap 24 órájában elérhető 116 000-es ingyenes és anonim Kék Vonalat. A bajba jutott, 24 év alatti fiatalok pedig a 116 111-es lelki segélyvonalat tárcsázhatják.