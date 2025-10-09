Fotón a Dunántúl leggyilkosabb mesefaluja, így még nem láttál légyölő galócát

A Vas vármegyei fotón látható kalapos élőlények nem díszek, nem illusztrációk, hanem valódi légyölő galócák (Amanita muscaria). A piros kalapon ülő fehér pettyek, a hófehér tönk és a zöldes tűlevelű aljnövényzet együtt olyan hangulatot teremt, mintha a Hupikék Törpikék gombafalujába csöppentünk volna. A gyilkos gomba fotója a Gombászok – Mushrooms, Fungi Facebook-csoportban látott napvilágot.

Meseszép látvány: gyerekkorunk egyik legnépszerűbb faluját gyilkos gomba ihlette

Forrás: Gombászok – Mushrooms, Fungi Facebook-csoport

Megszületett a Dunántúl legfotogénebb mesefaluja – a gyilkos gomba alkotta meg

Az elmúlt hetekben az őzlábgombáról és a pöfeteg gombákról is írtunk – két, ehető és népszerű fajról, amelyek a gombászok kedvencei. Most azonban az erdő egy másik, látványos, de veszélyes szereplője került a középpontba: a légyölő galóca.

A három faj együtt mutatja meg, mennyire sokszínű a magyar erdők világa – az ehetőtől a hallucinogénig, a hétköznapitól a mesebelien különlegesig.

A galóca főképp a fenyvesek lakója

A légyölő galóca a fenyves és nyíres erdők jellegzetes gombája, augusztustól novemberig gyakran bukkan fel az ország északi és nyugati részein – így Vas vármegyében is. A gomba neve a régi időkből származik: légyölőnek hívták, mert régen tejbe áztatva ezzel irtották a rovarokat. Ma már nemcsak a gombászok ismerik, hanem a fotósok és természetjárók is rajonganak érte – látványa egyetlen erdei séta során is lenyűgöző. A készítő képaláírásában megjegyezte:

Minden évben ugyanitt, ugyanígy nőnek ki a földből

Megszületett a Dunántúli mesefalu

Fotó: Illusztráció

A természet legfotogénebb gombafaja

A légyölő galóca különös kettősséget hordoz: gyönyörű, de veszélyes. Ez teszi igazán izgalmassá. Egyes népek szertartási célra használták, mások tabu gombának tartották. A mai erdőjárók számára inkább a vizuális élményt jelenti: a színes kalapok egy-egy eső után olyanok, mintha a természet saját meseillusztrációt festett volna a fenyves aljára.