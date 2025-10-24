1 órája
Íme a gyógynövény-illóolajok aranyhármasa, ezek mellé az orvosra sincs szükség
Gyógyító illatok segíthetnek a megfázásos, influenzás szezonban. Nagyobb a szerepük, mint gondolnánk és azonnali enyhülést nyújtanak. Ezért a szakértő tanácsai alapján bemutatjuk a gyógynövény-illóolajok aranyhármasát és egy sajnos gyorsan terjedő tévhitre is felhívjuk a figyelmet.
Már az illat önmagában is segíthet? Gyógynövény-illóolajat szeretne használni, de nem tudja melyiket válassza? A szakértő tanácsait osztjuk meg olvasóinkkal, azokkal, akik természetes módszerekkel egészítenék ki azt, amit az orvos ajánl, ha már megvan a felső légúti megbetegedés.
A zirci piacon ismerkedtünk meg Gyimesi Barbara gyógynövénytermesztővel, a Pannonhalma Provence Levendula egyik gazdájával. Megerősítette, amit sejtettünk, hogy ősszel, télen nemcsak például sütőtököt érdemes hazavinnünk a piacról vitaminbombaként. A gyógynövény-illóolajok használatához, más gyógynövénykészítmények, a Bakony kincseinek alkalmazásához adott kisokost.
Gyógynövény-illóolaj – Az aranyhármas és más tudnivalók
- Elsősorban az ajánlható, amit régen is használtak az anyukák: a kakukkfűszirup nagyon jó köhögésre.
- A kakukkfű-illóolaj szintén baktérium- és vírusölő, fertőtlenítő hatású.
- Ugyancsak kincset ér a levendula és a borsmenta illóolaja, ezek alkotják a kakukkfűvel együtt a gyógynövény aranyhármast a megfázásos, influenzás szezonban.
- Megelőzésként is alkalmazhatók, az illóolaj mondhatni gyógyító illatot ad. Amint belélegezzük, azonnal enyhülést nyújthat a felsőlégúti megbetegedések kellemetlen tüneteire.
- Az illóolaj erős illata tisztítja a légutakat, jó a levendula, a borsmenta és a kakukkfű is erre a célra. Gyulladáscsökkentő hatásúak. A fájdalmat azonnal enyhítik.
Gyógynövények, illatok, praktikus ötletek
- Úgynevezett hidralátumot is használhatunk, az aromavíz segít például a torokba fújva, ez is a gyógynövények lepárlásakor készül, torokfertőtlenítő hatású.
- A tavasszal eltett fenyőrügyet, a fenyőrügyszirupot is mostanában érdemes elővenni a házipatikából.
- Nyáron magas igazán a gyógynövények illóolaj-tartalma, akkor kell azokat szedni, előre érdemes gondolkodni.
- Szárított levendula így kerülhet ilyenkor kis aromapárnákba.
- Még a levendula virága mellett a szára is bekerülhet párnánkba, ha arra a szúróssága miatt erősebb huzatot is teszünk. Az alvást segíti, nyugtató hatású.
- Szárított kakukkfű és borsmenta is kerülhet párnába, aromapárnába.
- Himalájai sót is tesz szakértőnk a szárított gyógynövények mellé, az szintén légút-tisztító.
Tévhitek a gyógynövényhasználat terén
- Szakértőnk felhívta rá a figyelmet, hogy sajnos a neten olyan videók terjednek, melyek szerint a mézbe gyógynövény kerülhet. Igen, de csak szárítva. Az tévhit, hogy friss növényt, virágot beletehetünk, mert akkor ugyanis annak víztartalma miatt a méz erjedésnek indulhat. Tehát ez egy mutatós megoldásnak tűnik, de felejtős.
- A gyógynövényolajok akkor használnak, ha igazán tiszta készítményekhez jutunk hozzá, megbízható forrásból. Az tévhit, hogy bármilyen minőségben megfelelők.
- Tévhit, hogy elég akkor keresnünk gyógynövénytermékeket, amikor már megvan a felső légúti megbetegedés. Időben kell előre gondolkodni az édesanyának, ha természetes módon szeretné családtagjai gyógyulását segíteni a megfázásos szezonban, az influenza időszakában.
