Íme a gyógynövény-illóolajok aranyhármasa, ezek mellé az orvosra sincs szükség

Már az illat önmagában is segíthet? Gyógynövény-illóolajat szeretne használni, de nem tudja melyiket válassza? A szakértő tanácsait osztjuk meg olvasóinkkal, azokkal, akik természetes módszerekkel egészítenék ki azt, amit az orvos ajánl, ha már megvan a felső légúti megbetegedés.

Gyógynövény-illóolajok, aromavizek jelenthetik a megkönnyebbülést megfázásos, influenzás megbetegedések idején. Képünkön Gyimesi Barbara gyógynövénytermesztő látható.

A zirci piacon ismerkedtünk meg Gyimesi Barbara gyógynövénytermesztővel, a Pannonhalma Provence Levendula egyik gazdájával. Megerősítette, amit sejtettünk, hogy ősszel, télen nemcsak például sütőtököt érdemes hazavinnünk a piacról vitaminbombaként. A gyógynövény-illóolajok használatához, más gyógynövénykészítmények, a Bakony kincseinek alkalmazásához adott kisokost.

Gyógynövény-illóolaj – Az aranyhármas és más tudnivalók

Elsősorban az ajánlható, amit régen is használtak az anyukák: a kakukkfűszirup nagyon jó köhögésre.

A kakukkfű-illóolaj szintén baktérium- és vírusölő, fertőtlenítő hatású.

Ugyancsak kincset ér a levendula és a borsmenta illóolaja, ezek alkotják a kakukkfűvel együtt a gyógynövény aranyhármast a megfázásos, influenzás szezonban.

A levendula virágát érdemes időben gyűjteni, szárítani, ősszel, télen kincset jelent a házipatikában. Képünkön Gyimesi Barbara gyógynövénytermesztő látható.

Megelőzésként is alkalmazhatók, az illóolaj mondhatni gyógyító illatot ad. Amint belélegezzük, azonnal enyhülést nyújthat a felsőlégúti megbetegedések kellemetlen tüneteire.

Az illóolaj erős illata tisztítja a légutakat, jó a levendula, a borsmenta és a kakukkfű is erre a célra. Gyulladáscsökkentő hatásúak. A fájdalmat azonnal enyhítik.

A kakukkfű a gyógynövény aranyhármas egyik tagja.

Gyógynövények, illatok, praktikus ötletek