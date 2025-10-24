október 24., péntek

A Bakony kincsei

Íme a gyógynövény-illóolajok aranyhármasa, ezek mellé az orvosra sincs szükség

Gyógyító illatok segíthetnek a megfázásos, influenzás szezonban. Nagyobb a szerepük, mint gondolnánk és azonnali enyhülést nyújtanak. Ezért a szakértő tanácsai alapján bemutatjuk a gyógynövény-illóolajok aranyhármasát és egy sajnos gyorsan terjedő tévhitre is felhívjuk a figyelmet.  

Rimányi Zita

Már az illat önmagában is segíthet? Gyógynövény-illóolajat szeretne használni, de nem tudja melyiket válassza? A szakértő tanácsait osztjuk meg olvasóinkkal, azokkal, akik természetes módszerekkel egészítenék ki azt, amit az orvos ajánl, ha már megvan a felső légúti megbetegedés.

Gyógynövény-illóolajok, aromavizek jelenthetik a megkönnyebbülést megfázásos, influenzás megbetegedések idején. Képünkön Gyimesi Barbara gyógynövénytermesztő látható.
Forrás: Kisalföld

A zirci piacon ismerkedtünk meg Gyimesi Barbara gyógynövénytermesztővel, a Pannonhalma Provence Levendula egyik gazdájával. Megerősítette, amit sejtettünk, hogy ősszel, télen nemcsak például sütőtököt érdemes hazavinnünk a piacról vitaminbombaként. A gyógynövény-illóolajok használatához, más gyógynövénykészítmények, a Bakony kincseinek alkalmazásához adott kisokost.

Gyógynövény-illóolaj – Az aranyhármas és más tudnivalók

  • Elsősorban az ajánlható, amit régen is használtak az anyukák: a kakukkfűszirup nagyon jó köhögésre.
  • A kakukkfű-illóolaj szintén baktérium- és vírusölő, fertőtlenítő hatású. 
  • Ugyancsak kincset ér a levendula és a borsmenta illóolaja, ezek alkotják a kakukkfűvel együtt a gyógynövény aranyhármast a megfázásos, influenzás szezonban.
A levendula virágát érdemes időben gyűjteni, szárítani, ősszel, télen kincset jelent a házipatikában. Képünkön Gyimesi Barbara gyógynövénytermesztő látható. 
Forrás: Pannonhalma Provence Levendula 
  • Megelőzésként is alkalmazhatók, az illóolaj mondhatni gyógyító illatot ad. Amint belélegezzük, azonnal enyhülést nyújthat a felsőlégúti megbetegedések kellemetlen tüneteire.
  • Az illóolaj erős illata tisztítja a légutakat, jó a levendula, a borsmenta és a kakukkfű is erre a célra. Gyulladáscsökkentő hatásúak. A fájdalmat azonnal enyhítik.
A kakukkfű a gyógynövény aranyhármas egyik tagja.
Forrás: Pannonhalma Provence Levendula 

Gyógynövények, illatok, praktikus ötletek

  • Úgynevezett hidralátumot is használhatunk, az aromavíz segít például a torokba fújva, ez is a gyógynövények lepárlásakor készül, torokfertőtlenítő hatású.
  • A tavasszal eltett fenyőrügyet, a fenyőrügyszirupot is mostanában érdemes elővenni a házipatikából. 
  • Nyáron magas igazán a gyógynövények illóolaj-tartalma, akkor kell azokat szedni, előre érdemes gondolkodni.
  • Szárított levendula így kerülhet ilyenkor kis aromapárnákba.
  • Még a levendula virága mellett a szára is bekerülhet párnánkba, ha arra a szúróssága miatt erősebb huzatot is teszünk. Az alvást segíti, nyugtató hatású.
  • Szárított kakukkfű és borsmenta is kerülhet párnába, aromapárnába.
  • Himalájai sót is tesz szakértőnk a szárított gyógynövények mellé, az szintén légút-tisztító.
A méhek szívesen látogatják virágzáskor a levendulát, így is készülhet méz, de a mézbe csak szárítva kerülhet gyógynövény.
Forrás: Pannonhalma Provence Levendula 

Tévhitek a gyógynövényhasználat terén

  1. Szakértőnk felhívta rá a figyelmet, hogy sajnos a neten olyan videók terjednek, melyek szerint a mézbe gyógynövény kerülhet. Igen, de csak szárítva. Az tévhit, hogy friss növényt, virágot beletehetünk, mert akkor ugyanis annak víztartalma miatt a méz erjedésnek indulhat. Tehát ez egy mutatós megoldásnak tűnik, de felejtős.
  2. A gyógynövényolajok akkor használnak, ha igazán tiszta készítményekhez jutunk hozzá, megbízható forrásból. Az tévhit, hogy bármilyen minőségben megfelelők.
  3. Tévhit, hogy elég akkor keresnünk gyógynövénytermékeket, amikor már megvan a felső légúti megbetegedés. Időben kell előre gondolkodni az édesanyának, ha természetes módon szeretné családtagjai gyógyulását segíteni a megfázásos szezonban, az influenza időszakában. 

 

