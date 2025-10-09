1 órája
Több mint száz gyógyszer tűnt el átmenetileg a patikák polcairól – Mutatjuk a listát!
Ahogy hűl az idő és utolérnek minket az őszi megfázások, újra felmerül a kérdés: lesz-e idén is gyógyszerhiány? A patikákban egyelőre nincs pánik, de több jel utal arra, hogy az őszi-téli vírusidényben nehezebb lehet hozzájutni egyes készítményekhez, nem minden gyógyszer lesz folyamatosan elérhető, egyes termékekből gyógyszerhiány várható.
Az egészség nem feltétlenül a patika polcain keresendő: a tudatos megelőzés és az egészséges életmód most többet érhet, mint a tünetek utólagos kezelése, erősítette meg az egyik pápai gyógyszertár alkalmazottja. A megfázásos és meghűléses betegségek szezonja szeptember végén elindult, ezzel együtt a kereslet is megugrott több gyógyszer, főként a láz- és fájdalomcsillapítók, köhögéscsillapítók, orrcseppek és antibiotikumok iránt, így gyógyszerhiány is kialakulhat.
Gyógyszerhiány előfordulhat, de felesleges a felhalmozás
Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) szerint jelenleg nincs országos szintű ellátási válság, de több mint százféle készítmény átmenetileg hiánycikként szerepel a hivatalos listán. A reklámok és a jól bejáratott márkák sokszor erősebbek, mint maga a szükség, mégis érdemes észben tartani, hogy az immunrendszer nem a pénztárcánk vastagságától erősödik meg. Régen egy üveg Béres-csepp volt a családi patika alapja, ma már inkább receptre váltjuk ki a tablettát, pedig néha elég lenne egy kis odafigyelés és természetes támogatás, informált minket az egyik pápai patika gyógyszerésze.
A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a gyógyszerellátásban már nem az a kérdés, lesz-e zavar, hanem az, mikor és mekkora. A legnagyobb kockázatot a külföldről érkező hatóanyagok és a szállítási láncok lassulása jelenti. Mivel a legtöbb alapanyag Ázsiából érkezik, egy-egy fennakadás akár hetekre is megakaszthatja a hazai gyártást. A patikusok tapasztalata szerint leginkább a gyermekeknek szánt szirupokból, lázcsillapítókból, valamint a vényköteles köhögéscsillapítókból nehezebb tartósan készletet tartani. A pápai patika munkatársa úgy véli:
A C-vitamin önmagában nem csodaszer, de a tudatos megelőzés sokszor többet ér, mint a patikai roham – ma már egy csésze gyógytea is fél győzelem lehet a megfázás ellen.
Európában már komolyabb a helyzet
A német és francia hatóságok több száz gyógyszer átmeneti hiányát jelentették be, és hasonló trendek látszanak Lengyelországban és Ausztriában is. Magyarországon az ellátási biztonság érdekében tavaly bevezették a stratégiai gyógyszerlistát, amely 150 alapvető készítmény folyamatos elérhetőségét garantálja – ezek közé tartoznak a lázcsillapítók, antibiotikumok és egyes vérnyomáscsökkentők is. A gyógyszertárakban jelenleg a kisebb kiszerelésű, szezonális termékek fogynak gyorsan: a náthára, torokfájásra, lázra és allergiás panaszokra szedett gyógyszerekből gyakran már csak alternatív márka marad. A legtöbb patika azonban felkészült az őszi rohamra, és előre megrendelte a legkeresettebb készítményeket.
Egy-két doboz tartalék a házipatikában elegendő
A túlzott készletezés éppen a hiányt erősíti. Fontos, hogy aki rendszeresen szed receptköteles gyógyszert, ne hagyja az utolsó pillanatra a kiváltást – előfordulhat, hogy néhány napot várni kell, mire újra érkezik az adott készítmény. A megfázásos időszakban különösen figyelni kell a gyermekgyógyszerekre és -szirupokra, mert ezek a leggyorsabban fogynak, és sokszor nehezebb a pótlásuk.
Természetes immunerősítő ajánlatunk az őszi-téli szezonra:
- Fokhagyma – természetes antibiotikumként ismert, fertőtlenítő hatású, segít a légúti betegségek megelőzésében.
- Homoktövis – rendkívül magas C-vitamin-tartalma miatt az egyik legerősebb természetes immunerősítő.
- Gyömbér – gyulladáscsökkentő, melegítő hatású, teában vagy frissen reszelve is kiváló megfázás ellen.
- Méz és propolisz – antibakteriális, toroknyugtató és immunrendszert támogató kombináció.
- Csipkebogyó – szintén magas C-vitamin-forrás, teának vagy szirupnak is ideális a hideg hónapokban.
A gyógyszerészek szerint ugyanakkor minden hiánycikknek van alternatívája: az azonos hatóanyagú másik márka legtöbbször ugyanolyan hatású, csak a neve vagy a csomagolása más. Fontos eleme a védekezésnek a tudatos megelőzés: érdemes otthon is természetes vitaminokkal és kiegészítőkkel támogatni a szervezetet, ahogy a patikus fogalmaz:
„A megelőzés nem a patikában kezdődik, hanem a mindennapokban: elegendő alvás, sok folyadék, friss zöldség és gyümölcs, egy bögre gyógytea vagy akár egy meleg leves is csodákat tehet."
A gyártók és a hatóságok szerint az ellátási lánc működik, viszont a nemzetközi logisztikai és alapanyag-problémák bármikor előidézhetnek újabb hiányokat. Az idei ősz legnagyobb tanulsága: érdemes időben gondoskodni a házipatika feltöltéséről, de a pánikvásárlás többet árt, mint használ.
Itt az őszi-téli vírusszezon, így készültek rá a gyógyszertárak