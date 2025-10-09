Több mint száz gyógyszer tűnt el átmenetileg a patikák polcairól – Mutatjuk a listát!

Az egészség nem feltétlenül a patika polcain keresendő: a tudatos megelőzés és az egészséges életmód most többet érhet, mint a tünetek utólagos kezelése, erősítette meg az egyik pápai gyógyszertár alkalmazottja. A megfázásos és meghűléses betegségek szezonja szeptember végén elindult, ezzel együtt a kereslet is megugrott több gyógyszer, főként a láz- és fájdalomcsillapítók, köhögéscsillapítók, orrcseppek és antibiotikumok iránt, így gyógyszerhiány is kialakulhat.

A patikákban egyelőre kapható a legtöbb gyógyszer, az ellátási láncban azonban később lehetnek fennakadások, előfordulhat gyógyszerhiány

Fotó: Csizi Péter/Napló

Gyógyszerhiány előfordulhat, de felesleges a felhalmozás

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) szerint jelenleg nincs országos szintű ellátási válság, de több mint százféle készítmény átmenetileg hiánycikként szerepel a hivatalos listán. A reklámok és a jól bejáratott márkák sokszor erősebbek, mint maga a szükség, mégis érdemes észben tartani, hogy az immunrendszer nem a pénztárcánk vastagságától erősödik meg. Régen egy üveg Béres-csepp volt a családi patika alapja, ma már inkább receptre váltjuk ki a tablettát, pedig néha elég lenne egy kis odafigyelés és természetes támogatás, informált minket az egyik pápai patika gyógyszerésze.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a gyógyszerellátásban már nem az a kérdés, lesz-e zavar, hanem az, mikor és mekkora. A legnagyobb kockázatot a külföldről érkező hatóanyagok és a szállítási láncok lassulása jelenti. Mivel a legtöbb alapanyag Ázsiából érkezik, egy-egy fennakadás akár hetekre is megakaszthatja a hazai gyártást. A patikusok tapasztalata szerint leginkább a gyermekeknek szánt szirupokból, lázcsillapítókból, valamint a vényköteles köhögéscsillapítókból nehezebb tartósan készletet tartani. A pápai patika munkatársa úgy véli:

A C-vitamin önmagában nem csodaszer, de a tudatos megelőzés sokszor többet ér, mint a patikai roham – ma már egy csésze gyógytea is fél győzelem lehet a megfázás ellen.

Európában már komolyabb a helyzet

A német és francia hatóságok több száz gyógyszer átmeneti hiányát jelentették be, és hasonló trendek látszanak Lengyelországban és Ausztriában is. Magyarországon az ellátási biztonság érdekében tavaly bevezették a stratégiai gyógyszerlistát, amely 150 alapvető készítmény folyamatos elérhetőségét garantálja – ezek közé tartoznak a lázcsillapítók, antibiotikumok és egyes vérnyomáscsökkentők is. A gyógyszertárakban jelenleg a kisebb kiszerelésű, szezonális termékek fogynak gyorsan: a náthára, torokfájásra, lázra és allergiás panaszokra szedett gyógyszerekből gyakran már csak alternatív márka marad. A legtöbb patika azonban felkészült az őszi rohamra, és előre megrendelte a legkeresettebb készítményeket.