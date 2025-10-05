október 5., vasárnap

Nyugtatók, antidepresszánsok

Gyógyszermaradványok a Balatonban

Antidepresszánsok, nyugtatók, szorongásoldók, vérnyomáscsökkentők és fogamzásgátlók hatóanyagait mutatták ki a magyarországi nagy folyók és a Balaton vizében – derült ki a BENU Magyarország Zrt. friss reprezentatív vízmintavételi kutatásából. Összesen 14 különböző gyógyszermaradványt azonosítottak a szakemberek a Duna, a Tisza és a Balaton vizében.

A szennyezés hátterében főként a háztartások helytelen gyógyszerkezelési szokásai állnak: a lakosság negyede egyszerűen a kukába dobja a lejárt gyógyszereket, sokan pedig a WC-n keresztül szabadulnak meg tőlük. Ezeknek a gyógyszermaradványoknak a hatóanyagai így a szennyvízrendszeren át végül a természetes vizekbe jutnak – számolt be a portfolio.hu.

Bár a vizsgálatok szerint a jelenlegi koncentráció az emberi egészségre még nem jelent közvetlen veszélyt, a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy hosszú távon súlyos következményekkel járhat a felhalmozódás. Fittler András, a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának dékánja kiemelte: a helyzetet komolyan kell venni, mivel a vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások kiszámíthatatlanok. Zlinszky János, a BENU Magyarország Zrt. vezérigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a lejárt gyógyszereket nem szabad sem a szemétbe dobni, sem a lefolyón leengedni – a helyes megoldás, ha a patikákban kihelyezett gyűjtőládákba adják le azokat a fogyasztók – hívja fel a figyelmet a hirado.hu.

A jelenség már régóta megfigyelhető természetes vizeinkben, a témáról a veol is írt korábban. Mint 2017-ben beszámoltunk róla, az MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézetén belül működő NAP-B Adaptációs Neuroetológiai Kutatócsoportban a biodiverzitásra is hatással lévő, fontos kérdésekkel foglalkoznak, köztük azzal is, hogy miként hatnak a tó vizébe kerülő hormon- és gyógyszermaradványok az abban élő szervezetekre. – Azt vizsgáljuk, hogy a vízből vett 1 literes mintában bizonyos gyógyszermaradványok milyen koncentrációban vannak jelen, majd ezekkel a koncentrációkkal gerinces és gerinctelen állatokon kísérletezünk – mondta el Maász Gábor tudományos munkatárs. Ez a terület viszonylag új, a kutatómunka 2014 óta zajlik az intézetben. További részletek itt és itt.

 

