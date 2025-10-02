október 2., csütörtök

Megbetegedések

Itt az őszi-téli vírusszezon, így készültek rá a gyógyszertárak

Címkék#Dr Antal Csaba Sándor#vírusszezon#patika

A Magyar Gyógyszerészi Kamara Veszprémi Szervezetének elnökét, Dr. Antal Csaba Sándort kérdeztük arról, hogy vármegyénk patikái felkészültek-e a hideg idővel együtt érkező vírusszezonra, vagy számolnunk kell esetelgesen gyógyszerhiánnyal.

Szilas Lilla

Dr. Antal Csaba Sándor szerkeszőségünknek elmondta, hogy az őszi-téli időszakban felsőlégúti megbetegedéseket kapnak el az emberek, melyeket a jellemző vírusok okoznak. Évtizedekre visszamenőleg minden évben a gyártók ilyenkor feltöltőakciókat hirdetnek a megfelelő készítményekből a gyógyszertáraknak.

A gyógyszertárak ilyenkor kedvezményesen tölthetik fel készleteiket
Fotó: Pixabay

Ezekben az akciókban a gyógyszertárak részt vesznek és feltöltik a készleteiket úgy, ahogy az anyagi lehetőségeik, vagy a készletgazdálkodási politikájuk engedi. A betegségeknek van egy kezelési protokollja és abban le van írva, hogy a szakmai ajánlások mellett mikor kell antibiotikumot használni és mi az elsődlegesen választandó anibiotikum, ezek a készítmények is szerepelnek ezekben a gyártói akciókban - ismertette Dr. Antal Csaba Sándor. Ez azt jelenti, hogy a gyógyszertárak kedvezményesen töltenek fel készleteket és tartanak készleten gyógyszereket. 

A helyettesítő gyógyszerek is ugyanolyan hatásosak

Körülbelül ezerkétszáz gyógyszermolekula van forgalomban és van tizenkétezer gyógyszerkészítmény, vagyis egy-egy hatóanyag többféle néven fut a piacon, melyek egymással jellemzően helyettesíthetőek. Emiatt Dr. Antal Csaba Sándor azt gondolja, senkinek nincs oka aggodalomra. Feleslegesnek tarja, hogy gyógyszerekból betárazzunk, mivel jellemzően a legdrágább gyógyszer az, ami végül nem fogy el és kidobásra kerül. Ha esetenként előfordul egy gyógyszertárban, hogy az adott gyógyszer, amit a beteg kinézett magának, nem elérhető, az nem azt jelenti, hogy hasonló, ugyanolyan hatásos készítmény ne volna megfelelő panaszai kezelésére - fogalmazott a szervezet elnöke. 

 

