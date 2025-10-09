október 9., csütörtök

A halál dallama

2 órája

A Györgyi-villa csendjét egy zongora kísérti – A kúria, amelynek gazdája villamos alatt végezte

Címkék#budai#Györgyi-villa#történet#kúria#zongora

Az Istenhegyi út csendes lejtőjén, a budai fák között egy villa álmodik magának lassú pusztulást. A falai között egykor szabómesterek, konzulok, pártvezetők és óvodások jártak, ma már csak egy zongora hangja kísérti az udvart –egy urbexes szóbeszéd szerint. A Györgyi-villa nem csupán egy elhagyatott épület a Hegyvidéken, hanem egy százéves történet, amelyben művészet, hatalom, halál és remény fonódik össze.

Csizi Péter

A rezidenciát 1923–24-ben építtette Pollacsek Bernát és felesége, Neumann Berta, egy Dorottya utcai női szabóság tulajdonosai. A Györgyi-villa a kor egyik legtehetségesebb építőművésze, Györgyi Dénes munkáját, tudását dicséri, aki Kós Károly baráti köréből indult. A Balatoni Múzeum, a Hangya-irodaház és a debreceni Déri Múzeum építésze ekkorra már a neobarokk és a francia klasszicizmus ötvözésében látta a jövőt. A villa manzárdtetője, íves homlokzata és a négy jón oszlopos loggia ma is megőrizte azt a finom arányrendet, amelyet a húszas évek felső tízezre annyira kedvelt.

A Györgyi-villa homlokzata ma is őrzi a húszas évek eleganciáját – még ha a vakolat már hullik is
Fotó: szellemvarosok.blog.hu

A halál, amely árnyékot vetett a Györgyi-villa múltjára

A villa története nem maradt tragédia nélkül. A második tulajdonos, Kerekes Izsó, a Felsőmagyarországi Bánya- és Kohómű Rt. vezetője 1930 márciusában a Lánchíd pesti hídfőjénél egy villamos alá került.

A halálát ellentmondásos tanúvallomások kísérték, az újságok hónapokig cikkeztek róla. 

Özvegye, mielőtt elköltözött, garázst építtetett a villa mellé Quittner Ervinnel. Ezzel a ház rövid időre ismét újjáéledt, majd új gazdára talált: Horváth Ernő tiszteletbeli uruguayi főkonzul költözött ide, a híres Horváth-féle festékgyár egyik vezetője.

Politika, művészet, propaganda

1944 őszén a Magyar Mezőgazdák Állatértékesítő Rt. működött itt, ám a háborús bombák csodával határos módon elkerülték. A felszabadulás után a Magyar Kommunista Párt vette birtokba. A falak mögött nemcsak pártnapokat tartottak: Haladó művészet címmel kiállítás is nyílt itt, olyan nevek részvételével, mint Bortnyik Sándor, Kmetty János vagy Borsos Miklós. Az egykor elegáns szalonok így lettek a szocialista realizmus korai laborjai.

Szalonból pártiroda, óvodából rom: a Györgyi-villa száz éve, archív fotón az egykori konzuli rezidencia
Fotó: szellemvarosokblog.hu

A gyermekkor hangjai és a némaság

Az államosítás után az épület 1965-ben a Belügyminisztérium napközis óvodája lett. A hétezer négyzetméteres, ősfás telken két újabb épületet húztak fel, a parkban pedig újra gyerekzsivaj hallatszott. A hetvenes években még filmforgatások is zajlottak itt – Mamcserov Frigyes Daibret felügyelő utolsó nyomozása című tévéfilmje is használta a villa díszleteit. A rendszerváltás után azonban elcsendesedett minden. A villa 1996 óta üresen áll, ajtói bedeszkázva, ablakai kitörve. Többen megjegyezték a helyszínről:

A levegőben dohszag és vasreszelék keveredik, a lépcsőházba a napfény már csak derengve tör be

Az elnöki álom, ami sosem teljesült

A kétezres évek elején felmerült, hogy a Györgyi-villa legyen a köztársasági elnök hivatalos rezidenciája. A tervet a Kormányzati Elhelyezési Iroda vizsgálta, ám végül alkalmatlannak találták. A munkák meg sem kezdődtek. Az épület ezután több cég – köztük az Erste Bank és a CS Invest – tulajdonába került, míg végül a Whiteskiff-csoport vásárolta meg, amely klasszikus autók restaurálásával és műemlék-revitalizációval foglalkozik. A befektető szándéka az eredeti állapot visszaállítása, de a tervezés már évek óta elhúzódik.

A budai villa egyik karzata, itt minden falnak emléke van
Fotó: elherdaltorokseg.blog.hu

A zongora, ami talán sosem szólt

Egy urbexes legenda szerint az udvaron különös hangokat visszhangzanak a falak: mintha zongoraszó szűrődne ki a bezárt vaskapuk mögül. A legendának nincs hiteles bizonyítéka. Talán csak a huzat játszik a régi ablakkeretek között. Vagy maga a múlt próbál megszólalni, mielőtt végleg elnémulna. A Györgyi-villa a budai hegyek egyik legrejtélyesebb árnyéka: egyszerre építészeti örökség, elfeledett történet és halk kísértet. Ha valaha újjászületik, a falai talán megőrzik ezt a különös harmóniát – ahol a történelem, a halál és a zene egyetlen akkordban találkozik.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
