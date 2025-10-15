Gyorshajtás a falvakban: a bakonyiak után a Balaton-felvidékiek is nagyon kiakadtak

Egy tenyésztett galamb lett az áldozata a sebességhatárt átlépő autósnak egy bakonyi zsákfaluban. A gyorshajtást – ami a gyerekeket, az időseket is veszélyezteti – szóvá tette a neten a galamb tulajdonosának édesanyja, és a hozzászólásokból kiderült, több faluban sokan rettegnek, bosszankodnak a száguldó járművek miatt. Erről és arról, hogy mi lehet a megoldás egy korábbi cikkünkben nemrégiben már írtunk.

Falvakat bosszantó gyorshajtás. Miért kell a megengedett sebességnél többel hajtani?! – sokan nem értik.

Forrás: Pixabay-illusztráció

Pedig a gyorshajtásról korábban jellemzően csak a 82-es főút kapcsán írtunk, ám olvasóink jelzései szerint több bakonyi faluba is sok helyen gyakran fékezés nélkül rongyolnak be az autósok. A településeken előírt sebességhatárt sokan gyakran átlépik – ez a falvak lakóinak tapasztalata a Bakonyban. S a Balaton-felvidéken is – tehetjük hozzá. A 77-es főút kapcsán kaptunk is egy hosszabb írást olvasónktól.

Gyorshajtás – Téged is bosszantanak a falvakon átszáguldó autósok?

Olvasónk Pula településen él, és már jó pár évvel ezelőtt is jelezte a problémát a rendőrségnek, traffipaxos sebességmérést kért. Persze sajnos az ilyen akciók jórészt csak addig hatásosak, amíg az egyenruhások ott vannak a helyszínen és megbüntetik a szabálytalankodókat.

Pulai olvasónk szerint ráadásul egyre nagyobb a forgalom községben. Levelének, véleményének fontosabb részletei:

A 77-es utat átminősítették, de azt már senki nem vizsgálta, vajon az út minősége alkalmas-e rá.

A 77-es út falvakon megy keresztül, közel a házakhoz és ez már elviselhetetlen.

Nemcsak az autó több, a tehergépkocsi is.

A kamionok már hajnalban megkezdik a száguldozást, szinte versenyeznek és pattognak a kerekeik a rossz úton korán reggel.

Nagyvázsony felől egy hosszú lejtőn érkeznek Pulára, és engedik gyorsulni a járműveket a sofőrök.

Tapolca felől azért nyomják meg, hogy az emelkedőn se lassuljanak.

A házak falai megrepednek és már 4.50-től elviselhetetlen a zaj, olyan nagy sebességgel hajtanak a nagyobb járművek is.

Egymás után húznak el a házak közt a száguldozók, 90-el robognak.

Még a hátsó szobában lévő ágy is beleremeg.

Kellene a traffipax, mert lakott területen könnyen a kerekek alá kerülhet egy gyerek vagy egy idős ember.

A lassító sziget annyit ér, mint halottnak a csók

– írta olvasónk, aki úgy véli, a házaktól a kihajtás életveszélyes. Hozzátette:

Miért kell a megengedett sebességnél többel hajtani?!

Segíthet a traffipax? Kíváncsiak vagyunk olvasóink tapasztalataira, véleményére. Kérjük, írják meg a gyorshajtás, az azzal összefüggő zajhatás kapcsán észrevételeiket a [email protected] e-mail-címre! A rendőrségtől már többször kértünk tájékoztatást, tanácsokat a témában.

Hangsúlyozzuk, nem szeretnénk bűnbakot keresni, ok nélkül autósokról rosszat írni, azonban az biztos, hogy a körülményeknek és a szabályoknak megfelelő sebesség megválasztása járművezetéskor életeket menthet. Nem érdemes életeket veszélyeztetni, minden közlekedőt hazavár valaki.

Nyitóképünk Pixabay-illusztráció.