Cunamit indított el, amit egy édesanya írt a száguldozókról

1 órája

Gyorshajtás a falvakban: a bakonyiak után a Balaton-felvidékiek is nagyon kiakadtak

Egy bakonyi zsákfaluban egy édesanyánál akkor telt be a pohár annyira, hogy a neten közzétegye véleményt, amikor fiának galambját, amivel sokat foglalkozott, elcsapta egy autós. A gyorshajtás kapcsán írt sorai cunamit indítottak el, rengeteg ember ad hangot eddig többé-kevésbé elnyomott aggódásának és felháborodásának. A Balaton-felvidékről kaptunk egy levelet is. Egyetért a részleteivel?

Rimányi Zita

Egy tenyésztett galamb lett az áldozata a sebességhatárt átlépő autósnak egy bakonyi zsákfaluban. A gyorshajtást – ami a gyerekeket, az időseket is veszélyezteti – szóvá tette a neten a galamb tulajdonosának édesanyja, és a hozzászólásokból kiderült, több faluban sokan rettegnek, bosszankodnak a száguldó járművek miatt. Erről és arról, hogy mi lehet a megoldás egy korábbi cikkünkben nemrégiben már írtunk.  

Falvakat bosszantó gyorshajtás. Miért kell a megengedett sebességnél többel hajtani?! – sokan nem értik.
Forrás: Pixabay-illusztráció

Pedig a gyorshajtásról korábban jellemzően csak a 82-es főút kapcsán írtunk, ám olvasóink jelzései szerint több bakonyi faluba is sok helyen gyakran fékezés nélkül rongyolnak be az autósok. A településeken előírt sebességhatárt sokan gyakran átlépik – ez a falvak lakóinak tapasztalata a Bakonyban. S a Balaton-felvidéken is – tehetjük hozzá. A 77-es főút kapcsán kaptunk is egy hosszabb írást olvasónktól.

Gyorshajtás – Téged is bosszantanak a falvakon átszáguldó autósok?

Olvasónk Pula településen él, és már jó pár évvel ezelőtt is jelezte a problémát a rendőrségnek, traffipaxos sebességmérést kért. Persze sajnos az ilyen akciók jórészt csak addig hatásosak, amíg az egyenruhások ott vannak a helyszínen és megbüntetik a szabálytalankodókat.

Pulai olvasónk szerint ráadásul egyre nagyobb a forgalom községben. Levelének, véleményének fontosabb részletei: 

  • A 77-es utat átminősítették, de azt már senki nem vizsgálta, vajon az út minősége alkalmas-e rá. 
  • A 77-es út falvakon megy keresztül, közel a házakhoz és ez már elviselhetetlen. 
  • Nemcsak az autó több, a tehergépkocsi is.
  • A kamionok már hajnalban megkezdik a száguldozást, szinte versenyeznek és pattognak a kerekeik a rossz úton korán reggel. 
  • Nagyvázsony felől egy hosszú lejtőn érkeznek Pulára, és engedik gyorsulni a járműveket a sofőrök. 
  • Tapolca felől azért nyomják meg, hogy az emelkedőn se lassuljanak.
  • A házak falai megrepednek és már 4.50-től elviselhetetlen a zaj, olyan nagy sebességgel hajtanak a nagyobb járművek is. 
  • Egymás után húznak el a házak közt a száguldozók, 90-el robognak.
  • Még a hátsó szobában lévő ágy is beleremeg. 
  • Kellene a traffipax, mert lakott területen könnyen a kerekek alá kerülhet egy gyerek vagy egy idős ember.

A lassító sziget annyit ér, mint halottnak a csók

– írta olvasónk, aki úgy véli, a házaktól a kihajtás életveszélyes. Hozzátette:

Miért kell a megengedett sebességnél többel hajtani?!

Segíthet a traffipax?

Kíváncsiak vagyunk olvasóink tapasztalataira, véleményére. Kérjük, írják meg a gyorshajtás, az azzal összefüggő zajhatás kapcsán észrevételeiket a [email protected] e-mail-címre! A rendőrségtől már többször kértünk tájékoztatást, tanácsokat a témában.

Hangsúlyozzuk, nem szeretnénk bűnbakot keresni, ok nélkül autósokról rosszat írni, azonban az biztos, hogy a körülményeknek és a szabályoknak megfelelő sebesség megválasztása járművezetéskor életeket menthet. Nem érdemes életeket veszélyeztetni, minden közlekedőt hazavár valaki.

Nyitóképünk Pixabay-illusztráció.

 

