3 órája
Hova siettél, mondd?!
Kommentcunamit indított el egy édesanya posztja a neten. A gyorshajtás a téma, amit most egy tenyésztett galamb halála robbantott be a Bakonyban, de már sokaknak a begyében voltak a száguldozók.
Több falut is bosszant ez a Bakonyban. A kátyúk se tartják vissza attól az autósokat, hogy veszélyeztessék mások életét. Az se visszatartó erő, hogy érdemes lassítani a táj szépsége miatt. A gyorshajtás büntetése se ért el eddig sokat, s nem is lehet ott a rendőrség mindig mindenhol.
Gyorshajtás a Bakonyban
Olyan ez, mint amikor addig nem változtatunk az életmódunkon, míg egy a súlyos betegség meg nem leckéztet minket. Mert, ha elcsap valakit a sofőr, és az áldozat nem gyógyul meg többé teljesen, akkor azt az autós lelkiismerete se tudja teljesen feldolgozni. Meg kell ezt várni a lassítással?
