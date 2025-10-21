október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

53 perce

A veszprémi dédi zárolná a gyorshajtók autóját – Ez lenne a megoldás?

Címkék#Pula#gyorshajtás#zárolás#forgalom#forgalmi engedély#bakony#KRESZ#autó#büntetés#szabály

Megakadályozná a közlekedési szabályok áthágását, ha nemcsak a sofőr jogosítványát vonnák be, hanem autója használatát is megtiltanák egy időre – veszprémi olvasónknak ez a meggyőződése. Egy déditől kaptunk levelet – aki nyilván félti unokáit, a velük egykorú fiatalokat –, és van receptje a gyorshajtás büntetésére.

Rimányi Zita

A bakonyi és a Balaton-felvidéki falvak lakóit is bosszantó, aggodalommal eltöltő gyorshajtásról írt cikkeink kapcsán egy nyolcvanon túli dédi fordult hozzánk levélben. Veszprémi olvasónknak konkrét javaslata van a szabálytalankodók megzabolázására, a gyorshajtás büntetésére.

Gyorshajtás büntetése. El tudná képzelni, hogy a sebességhatárt átlépők járművét is zárolnák?
Gyorshajtás büntetése. El tudná képzelni, hogy a sebességhatárt átlépők járművét is zárolnák? 
Illusztráció: Pexels

Gyorshajtás büntetése: keményebb szabály kellene?

Régóta érett a dédiben az ötlet, csak elmondása szerint eddig senki nem volt kíváncsi rá. Megtudtuk tőle, hogy 35 évig vezetett balesetmentesen, minden gond, szabályszegés nélkül. 

Mai eszével nem a pénzbüntetést helyezné előtérbe, hanem a jogosítvány mellett hosszabb-rövidebb időre a gyorshajtó, a szabálytalankodó járművét is zárolná. 

Talán akkor meggondolnák, hogy megéri-e a száguldozás

– fogalmazott a 82 éves dédi, és szerinte a KRESZ szabályai közé kellene felvenni a gyorshajtás bírságolásának általa javasolt módját, a jármű átmeneti időre forgalomból kivonását.

Gyorshajtás a falvakban

Cunamit indított el, amit egy édesanya írt a száguldozókról, és kiderült, hogy a bakonyiak után a Balaton-felvidékiek is nagyon kiakadtak a gyorshajtás miatt, ami a falvakban félelmet okoz.

Nem mindenki örül a gyorshajtásnak, sokan lassításra biztatnák a sofőrök többségét, főleg lakott területen.
Illusztráció: Pexels

Egy bakonyi zsákfaluban egy édesanyánál akkor telt be a pohár annyira, hogy a neten közzétegye véleményét, amikor fiának galambját, amivel sokat foglalkozott, elcsapta egy autós. Kommentekben ezután rengeteg ember adott hangot eddig többé-kevésbé elnyomott aggódásának és felháborodásának. A Balaton-felvidékről szintén kaptunk egy levelet is, Pula községből, a 77-es főút forgalma kapcsán.

Gyorshajtás – Mi a helyzet? Mit lehetne tenni?

  • Gyorshajtás a falvakban. Több bakonyi faluba is sok helyen gyakran fékezés nélkül rongyolnak be az autósok. 
  • A településeken előírt sebességhatárt sokan gyakran átlépik – ez a falvak lakóinak tapasztalata a Bakonyban és a Balaton-felvidéken.
  • Kellene a traffipax, a rendőrségi ellenőrzés, mert lakott területen könnyen a kerekek alá kerülhet egy gyerek vagy egy idős ember.
  • A lassítósziget annyit ér, mint halottnak a csók, és a házaktól a kihajtás életveszélyes – ez a kommentelők véleménye.
  • Miért kell a megengedett sebességnél többel hajtani?! – nem értik.

Hangsúlyoznunk kell, nem szeretnénk bűnbakot keresni, ok nélkül autósokról, motorosokról rosszat írni, azonban az biztos, hogy a körülményeknek és a szabályoknak megfelelő sebesség megválasztása járművezetéskor életeket menthet. Nem érdemes életeket veszélyeztetni, minden közlekedőt hazavár valaki.

Egyetért a levelet író dédivel? Megvalósítható lenne hatékonyan a gyorshajtó járművének forgalomból kivonása, akár csak átmenetileg? Elvehetné a rendőr ilyenkor a forgalmi engedélyt? Kíváncsiak vagyunk olvasóink véleményére, elküldhetik azt a [email protected] postafiókba.

Nyitóképünk Pixabay-illusztráció.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu