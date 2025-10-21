A veszprémi dédi zárolná a gyorshajtók autóját – Ez lenne a megoldás?

A bakonyi és a Balaton-felvidéki falvak lakóit is bosszantó, aggodalommal eltöltő gyorshajtásról írt cikkeink kapcsán egy nyolcvanon túli dédi fordult hozzánk levélben. Veszprémi olvasónknak konkrét javaslata van a szabálytalankodók megzabolázására, a gyorshajtás büntetésére.

Gyorshajtás büntetése. El tudná képzelni, hogy a sebességhatárt átlépők járművét is zárolnák?

Gyorshajtás büntetése: keményebb szabály kellene?

Régóta érett a dédiben az ötlet, csak elmondása szerint eddig senki nem volt kíváncsi rá. Megtudtuk tőle, hogy 35 évig vezetett balesetmentesen, minden gond, szabályszegés nélkül.

Mai eszével nem a pénzbüntetést helyezné előtérbe, hanem a jogosítvány mellett hosszabb-rövidebb időre a gyorshajtó, a szabálytalankodó járművét is zárolná.

Talán akkor meggondolnák, hogy megéri-e a száguldozás

– fogalmazott a 82 éves dédi, és szerinte a KRESZ szabályai közé kellene felvenni a gyorshajtás bírságolásának általa javasolt módját, a jármű átmeneti időre forgalomból kivonását.

Gyorshajtás a falvakban

Cunamit indított el, amit egy édesanya írt a száguldozókról, és kiderült, hogy a bakonyiak után a Balaton-felvidékiek is nagyon kiakadtak a gyorshajtás miatt, ami a falvakban félelmet okoz.

Nem mindenki örül a gyorshajtásnak, sokan lassításra biztatnák a sofőrök többségét, főleg lakott területen.

Egy bakonyi zsákfaluban egy édesanyánál akkor telt be a pohár annyira, hogy a neten közzétegye véleményét, amikor fiának galambját, amivel sokat foglalkozott, elcsapta egy autós. Kommentekben ezután rengeteg ember adott hangot eddig többé-kevésbé elnyomott aggódásának és felháborodásának. A Balaton-felvidékről szintén kaptunk egy levelet is, Pula községből, a 77-es főút forgalma kapcsán.

Gyorshajtás – Mi a helyzet? Mit lehetne tenni?

Gyorshajtás a falvakban . Több bakonyi faluba is sok helyen gyakran fékezés nélkül rongyolnak be az autósok.

. Több bakonyi faluba is sok helyen gyakran fékezés nélkül rongyolnak be az autósok. A településeken előírt sebességhatárt sokan gyakran átlépik – ez a falvak lakóinak tapasztalata a Bakonyban és a Balaton-felvidéken.

Kellene a traffipax, a rendőrségi ellenőrzés, mert lakott területen könnyen a kerekek alá kerülhet egy gyerek vagy egy idős ember.

ellenőrzés, mert lakott területen könnyen a kerekek alá kerülhet egy gyerek vagy egy idős ember. A lassítósziget annyit ér, mint halottnak a csók, és a házaktól a kihajtás életveszélyes – ez a kommentelők véleménye.

Miért kell a megengedett sebességnél többel hajtani?! – nem értik.

Hangsúlyoznunk kell, nem szeretnénk bűnbakot keresni, ok nélkül autósokról, motorosokról rosszat írni, azonban az biztos, hogy a körülményeknek és a szabályoknak megfelelő sebesség megválasztása járművezetéskor életeket menthet. Nem érdemes életeket veszélyeztetni, minden közlekedőt hazavár valaki.

Egyetért a levelet író dédivel? Megvalósítható lenne hatékonyan a gyorshajtó járművének forgalomból kivonása, akár csak átmenetileg? Elvehetné a rendőr ilyenkor a forgalmi engedélyt? Kíváncsiak vagyunk olvasóink véleményére, elküldhetik azt a [email protected] postafiókba.

