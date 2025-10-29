Nem kegyelmeznének a gyorshajtóknak: elvennék a jogsit és az autót is a pénzbüntetés után

A bakonyiaknak, a Balaton-felvidéken élőknek is elegük van a száguldozók autósokból, motorosokból és tudják is a receptet a bajra, csak az úgy tűnik, drága. A gyorshajtás büntetésében, a gyakoribb, a komolyabb büntetésben látják Veszprém vármegyei olvasóink a megoldást.

A gyorshajtás büntetése akkor lenne hatékony, ha minden száguldozót szinte naponta tetten érnének? Traffipaxot minden sarokra?

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Gyorshajtás büntetése – Hány pénzbírság változtatna a helyzeten?

Egy bakonyi édesanya akkor háborodott fel igazán, amikor fia tenyésztett galambját csapta el egy belterületen nagy sebességgel haladó jármű. Sorai nyomán kiderült, hogy nem csak nála telt be a szabálytalankodók miatt a pohár és tudjuk, hogy a balesetek jelentős részét a gyorshajtás okozza.