Életveszélyes jelenség az utakon – Csak a rendőrsorfal segítene? 

A gyorshajtásról korábban jellemzően a 82-es főút kapcsán írtunk, ám olvasóink jelzései szerint a bakonyi falvakba is sok helyen gyakran fékezés rongyolnak be az autósok. A településeken előírt sebességhatárt sokan gyakran átlépik – ez a falvak lakóinak tapasztalata, és szerintük az sem tartja vissza a száguldozókat veszélyes mutatványaiktól, ha egy kanyarba vagy egy játszótér mellé érnek.

Mennyivel megy lakott területen? A gyorshajtás életeket veszélyeztet. Érdemes mindenkire, magukra, másokra is vigyázniuk az autók volánjaihoz ülőknek.

Illusztráció: Pexels

Gyorshajtás a bakonyi zsákfaluban

Egy bakonyi zsákfaluban egy édesanyánál akkor telt be a pohár annyira, hogy a neten közzétegye véleményt, amikor fiának galambját, amivel sokat foglalkozott, elcsapta egy autós. A posztjához írt hozzászólásokból pedig az derült ki, hogy sokaknak vannak a gyorshajtás miatt kedvezőtlen tapasztalataik. S nemcsak főutakon, frissen felújított, kanyargós, bakonyi utakon, hanem a házak, a járdák, a házak közelében vezető szakaszokon, lakott területeken is, több falu utcáin.

Van, ahol lehet gyorsan haladni, de a kis falvak, házak közötti kanyargós utcái biztosan nem a száguldozás ideális terepei.

Illusztráció: Pexels

Mi lehet a megoldás? Megelőzhető a gyorshajtás?

Az is kérdés, hogy ha kifizeti valaki a gyorshajtásért a pénzbírságot, utána változtat-e közlekedési szokásain.

feladatai közé tartozik, de nem állíthat a hatóság minden község főutcájára rendőrsorfalat, az egyenruhások nem lehetnek mindig mindenhol ott. Az is kérdés, hogy ha kifizeti valaki a gyorshajtásért a pénzbírságot, utána változtat-e közlekedési szokásain.

A sebességhatár betartására emlékeztető villogó táblákat már több településre telepítettek, például Zirc-Kardosrétre is.

A szabálykövetők eleve nem mennek 50-nél többel lakott területeken, sőt, van, ahol még ennél lassabb haladás is indokolt lehet, az út állapota miatt, vagy azért, mert könnyen kiléphet gyalogos az úttestre.

Ha eleve belátná minden sofőr, hogy érdemes betartani a közlekedési szabályokat és a körülményeknek megfelelő sebességet választani, akkor nem lenne miről beszélni.

Már többször, több helyen próbálták megkérni az önkormányzatok és a lakosok a gyorshajtókat a lassításra, igyekeznek őket szép szóval jobb belátásra bírni.

Kíváncsiak vagyunk olvasóink tapasztalataira, véleményére a témában. Kérjük, írják meg a gyorshajtás, az azzal összefüggő zajhatás kapcsán észrevételeiket a [email protected] e-mail-címre!