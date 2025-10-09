2 órája
Életveszélyes jelenség az utakon – Csak a rendőrsorfal segítene?
Egy tenyésztett galamb lett az áldozata a sebességhatárt átlépő autósnak egy bakonyi zsákfaluban. A gyorshajtást – ami a gyerekeket, az időseket is veszélyezteti – szóvá tette a neten a galamb tulajdonosának édesanyja, és a hozzászólásokból kiderült, több faluban sokan rettegnek, bosszankodnak a száguldó járművek miatt. Mi lehet a megoldás?
A gyorshajtásról korábban jellemzően a 82-es főút kapcsán írtunk, ám olvasóink jelzései szerint a bakonyi falvakba is sok helyen gyakran fékezés rongyolnak be az autósok. A településeken előírt sebességhatárt sokan gyakran átlépik – ez a falvak lakóinak tapasztalata, és szerintük az sem tartja vissza a száguldozókat veszélyes mutatványaiktól, ha egy kanyarba vagy egy játszótér mellé érnek.
Gyorshajtás a bakonyi zsákfaluban
Egy bakonyi zsákfaluban egy édesanyánál akkor telt be a pohár annyira, hogy a neten közzétegye véleményt, amikor fiának galambját, amivel sokat foglalkozott, elcsapta egy autós. A posztjához írt hozzászólásokból pedig az derült ki, hogy sokaknak vannak a gyorshajtás miatt kedvezőtlen tapasztalataik. S nemcsak főutakon, frissen felújított, kanyargós, bakonyi utakon, hanem a házak, a járdák, a házak közelében vezető szakaszokon, lakott területeken is, több falu utcáin.
Mi lehet a megoldás? Megelőzhető a gyorshajtás?
- A gyorshajtás büntetése a rendőrség feladatai közé tartozik, de nem állíthat a hatóság minden község főutcájára rendőrsorfalat, az egyenruhások nem lehetnek mindig mindenhol ott.
- Az is kérdés, hogy ha kifizeti valaki a gyorshajtásért a pénzbírságot, utána változtat-e közlekedési szokásain.
- A sebességhatár betartására emlékeztető villogó táblákat már több településre telepítettek, például Zirc-Kardosrétre is.
- A szabálykövetők eleve nem mennek 50-nél többel lakott területeken, sőt, van, ahol még ennél lassabb haladás is indokolt lehet, az út állapota miatt, vagy azért, mert könnyen kiléphet gyalogos az úttestre.
- Ha eleve belátná minden sofőr, hogy érdemes betartani a közlekedési szabályokat és a körülményeknek megfelelő sebességet választani, akkor nem lenne miről beszélni.
- Már többször, több helyen próbálták megkérni az önkormányzatok és a lakosok a gyorshajtókat a lassításra, igyekeznek őket szép szóval jobb belátásra bírni.
Kíváncsiak vagyunk olvasóink tapasztalataira, véleményére a témában. Kérjük, írják meg a gyorshajtás, az azzal összefüggő zajhatás kapcsán észrevételeiket a [email protected] e-mail-címre!
Hangsúlyozzuk, nem szeretnénk bűnbakot keresni, ok nélkül autósokról rosszat írni, azonban az biztos, hogy a körülményeknek és a szabályoknak megfelelő sebesség megválasztása járművezetéskor életeket menthet. Nem érdemes életeket veszélyeztetni, minden közlekedőt hazavár valaki.
Eddig is csodájára jártak, de még különlegesebb lett a bakonyi buszmegálló (képgaléria)Folytatódik a bakonyi buszmegállók szépségversenye.
Retró kvíz – Ismerd fel a 9 legendás együttest a tagok fiatalkori fotói alapján!