Bakonyi közlekedés

2 órája

Életveszélyes jelenség az utakon – Csak a rendőrsorfal segítene? 

Egy tenyésztett galamb lett az áldozata a sebességhatárt átlépő autósnak egy bakonyi zsákfaluban. A gyorshajtást – ami a gyerekeket, az időseket is veszélyezteti – szóvá tette a neten a galamb tulajdonosának édesanyja, és a hozzászólásokból kiderült, több faluban sokan rettegnek, bosszankodnak a száguldó járművek miatt. Mi lehet a megoldás? 

Rimányi Zita

A gyorshajtásról korábban jellemzően a 82-es főút kapcsán írtunk, ám olvasóink jelzései szerint a bakonyi falvakba is sok helyen gyakran fékezés rongyolnak be az autósok. A településeken előírt sebességhatárt sokan gyakran átlépik – ez a falvak lakóinak tapasztalata, és szerintük az sem tartja vissza a száguldozókat veszélyes mutatványaiktól, ha egy kanyarba vagy egy játszótér mellé érnek.

Mennyivel megy lakott területen? A gyorshajtás életeket veszélyeztet. Érdemes mindenkire, magukra, másokra is vigyázniuk az autók volánjaihoz ülőknek.
Illusztráció: Pexels

Gyorshajtás a bakonyi zsákfaluban

Egy bakonyi zsákfaluban egy édesanyánál akkor telt be a pohár annyira, hogy a neten közzétegye véleményt, amikor fiának galambját, amivel sokat foglalkozott, elcsapta egy autós. A posztjához írt hozzászólásokból pedig az derült ki, hogy sokaknak vannak a gyorshajtás miatt kedvezőtlen tapasztalataik. S nemcsak főutakon, frissen felújított, kanyargós, bakonyi utakon, hanem a házak, a járdák, a házak közelében vezető szakaszokon, lakott területeken is, több falu utcáin.

Van, ahol lehet gyorsan haladni, de a kis falvak, házak közötti kanyargós utcái biztosan nem a száguldozás ideális terepei. 
Illusztráció: Pexels

Mi lehet a megoldás? Megelőzhető a gyorshajtás?

  • A gyorshajtás büntetése a rendőrség feladatai közé tartozik, de nem állíthat a hatóság minden község főutcájára rendőrsorfalat, az egyenruhások nem lehetnek mindig mindenhol ott.
  • Az is kérdés, hogy ha kifizeti valaki a gyorshajtásért a pénzbírságot, utána változtat-e közlekedési szokásain.
  • A sebességhatár betartására emlékeztető villogó táblákat már több településre telepítettek, például Zirc-Kardosrétre is.
  • A szabálykövetők eleve nem mennek 50-nél többel lakott területeken, sőt, van, ahol még ennél lassabb haladás is indokolt lehet, az út állapota miatt, vagy azért, mert könnyen kiléphet gyalogos az úttestre.
  • Ha eleve belátná minden sofőr, hogy érdemes betartani a közlekedési szabályokat és a körülményeknek megfelelő sebességet választani, akkor nem lenne miről beszélni.
  • Már többször, több helyen próbálták megkérni az önkormányzatok és a lakosok a gyorshajtókat a lassításra, igyekeznek őket szép szóval jobb belátásra bírni.

Kíváncsiak vagyunk olvasóink tapasztalataira, véleményére a témában. Kérjük, írják meg a gyorshajtás, az azzal összefüggő zajhatás kapcsán észrevételeiket a [email protected] e-mail-címre!

Hangsúlyozzuk, nem szeretnénk bűnbakot keresni, ok nélkül autósokról rosszat írni, azonban az biztos, hogy a körülményeknek és a szabályoknak megfelelő sebesség megválasztása járművezetéskor életeket menthet. Nem érdemes életeket veszélyeztetni, minden közlekedőt hazavár valaki.

 

 

