október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gázfröccs

2 órája

Ketyeg az óra és a pontszámláló – Ennyibe kerülhet most a sebességmámor két autósnak

Címkék#traffipax#rendőrség#veszprém#felvétel

A hétvégi traffipaxfelvételek tanúsága szerint nem lassulnak a Veszprém környéki autósok: 136 és 145 km/h sebességértékeket mértek a hatóságok. A gyorshajtás már nem pusztán szabályszegés – túl gyakran fordul át tragédiába. A gyorshajtás miatt nemcsak forintban, pontban is fizetsz: mutatjuk, hogyan működik a közlekedési pontrendszer, és mennyibe kerül a gyorshajtás.

Csizi Péter

A rendőrség egységei a hétvégén több gépjárművet is kiszűrtek a forgalomból: a felvételeken látható gyorshajtáson kapott sofőröket a 8-as számú főúton kapták lencsevégre. A sebességértékek között szerepelt 136 km/h és 145 km/h is — messze a megengedett határ fölött. Ez nemcsak egy felkiáltójel: Veszprém vármegyében rendszeres, célzott sebesség-ellenőrzésekkel dolgoznak, hogy kiszűrjék a legnagyobb szabályszegőket. Tavasszal a rendőrség közlekedésbiztonsági kampányokat indított annak érdekében, hogy a sebességtúllépéssel járó kockázatok jobban beivódjanak a sofőrök fejébe.

Hétvégi gyorshajtás a kamera előtt- Százezreket is fizethetnek a szabályszegők
Hétvégi gyorshajtás a kamera előtt: százezreket is fizethetnek a szabályszegők
Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség/Facebook

Közlekedési pontok: amikor a gyorshajtás nem csak pénzbe kerül

A gyorshajtásért kiszabott pénzbírság mellé büntetőpontok is járnak – ez az a láthatatlan számláló, amely halkan, de biztosan közelebb visz a jogosítvány elvesztéséhez. A rendszer célja, hogy a visszatérő szabályszegőket kiszűrje a forgalomból, mielőtt balesetet okoznának. A pontok száma a szabálysértés súlyosságától függ: egy kisebb túllépés 3-4 pontot, míg egy nagyobb – például 50 km/h-nál nagyobb sebességtúllépés – akár 6 pontot is eredményezhet. Ezeket a rendőrség automatikusan rögzíti a központi nyilvántartásban, a bírság kiszabásával egy időben.

Fontos: a bírság nemcsak traffipax által mért sebességtúllépés esetén járhat, rendőri ellenőrzés is vezethet ugyanilyen következményekhez.

A rendszer hároméves időszakban számolja a pontokat. Ha valaki 18 pontot elér, a vezetői engedélyét bevonják, és csak utánképzés, illetve pszichológiai vizsgálat után kaphatja vissza. A ponthatár eléréséről a hatóság értesíti az érintettet, de az értesítés már nem mentesít – addigra a vezetési jogosultság automatikusan megszűnik. A pontok egyébként „lejárnak”: ha valaki három éven át nem követ el újabb szabálysértést, a korábbi pontjai törlődnek. Ennek ellenére a statisztikák szerint a legtöbb sofőr nem jut el a tanulságig: a legtöbb eltiltás gyorshajtás és  vezetés közbeni telefonhasználat miatt történik.

A pontrendszer célja nem a büntetés, hanem a megelőzés, annak jelzése, hogy a közlekedés biztonsága nem csak forintban mérhető. Mert a legdrágább „bírság” végül nem a csekk, hanem az elvesztett jogosítvány.

A büntetési tételek 2025-ben — Mire számíthatnak a gyorshajtók?

A bírságok mértéke attól függ, hogy mekkora a túllépés mértéke és milyen útszakaszon történt. Az általános szabály: gyorshajtás esetén minimum 50 000 Ft bírsággal kell számolni. A maximális bírság 2025-ben akár 468 000 Ft is lehet. 2024 augusztusától jelentősen megemelkedtek a gyorshajtásért kiszabható bírságok Magyarországon, az alábbi táblázatban láthatók a részletek. 

Közel félmillió forintot is fizethet a száguldozó legrosszabb esetben
Illusztráció: MW

 A helyi rendőrség közleménye rámutat: 

A gyorshajtás még mindig vezető baleseti ok. Tartsd be a szabályokat, és ne hajts gyorsabban a megengedettnél — hogy mindenki hazaérjen!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu