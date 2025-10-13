Ketyeg az óra és a pontszámláló – Ennyibe kerülhet most a sebességmámor két autósnak

A rendőrség egységei a hétvégén több gépjárművet is kiszűrtek a forgalomból: a felvételeken látható gyorshajtáson kapott sofőröket a 8-as számú főúton kapták lencsevégre. A sebességértékek között szerepelt 136 km/h és 145 km/h is — messze a megengedett határ fölött. Ez nemcsak egy felkiáltójel: Veszprém vármegyében rendszeres, célzott sebesség-ellenőrzésekkel dolgoznak, hogy kiszűrjék a legnagyobb szabályszegőket. Tavasszal a rendőrség közlekedésbiztonsági kampányokat indított annak érdekében, hogy a sebességtúllépéssel járó kockázatok jobban beivódjanak a sofőrök fejébe.

Hétvégi gyorshajtás a kamera előtt: százezreket is fizethetnek a szabályszegők

Fotó: Veszprém vármegyei rendőrség/Facebook

Közlekedési pontok: amikor a gyorshajtás nem csak pénzbe kerül

A gyorshajtásért kiszabott pénzbírság mellé büntetőpontok is járnak – ez az a láthatatlan számláló, amely halkan, de biztosan közelebb visz a jogosítvány elvesztéséhez. A rendszer célja, hogy a visszatérő szabályszegőket kiszűrje a forgalomból, mielőtt balesetet okoznának. A pontok száma a szabálysértés súlyosságától függ: egy kisebb túllépés 3-4 pontot, míg egy nagyobb – például 50 km/h-nál nagyobb sebességtúllépés – akár 6 pontot is eredményezhet. Ezeket a rendőrség automatikusan rögzíti a központi nyilvántartásban, a bírság kiszabásával egy időben.

Fontos: a bírság nemcsak traffipax által mért sebességtúllépés esetén járhat, rendőri ellenőrzés is vezethet ugyanilyen következményekhez.

A rendszer hároméves időszakban számolja a pontokat. Ha valaki 18 pontot elér, a vezetői engedélyét bevonják, és csak utánképzés, illetve pszichológiai vizsgálat után kaphatja vissza. A ponthatár eléréséről a hatóság értesíti az érintettet, de az értesítés már nem mentesít – addigra a vezetési jogosultság automatikusan megszűnik. A pontok egyébként „lejárnak”: ha valaki három éven át nem követ el újabb szabálysértést, a korábbi pontjai törlődnek. Ennek ellenére a statisztikák szerint a legtöbb sofőr nem jut el a tanulságig: a legtöbb eltiltás gyorshajtás és vezetés közbeni telefonhasználat miatt történik.

A pontrendszer célja nem a büntetés, hanem a megelőzés, annak jelzése, hogy a közlekedés biztonsága nem csak forintban mérhető. Mert a legdrágább „bírság” végül nem a csekk, hanem az elvesztett jogosítvány.

A büntetési tételek 2025-ben — Mire számíthatnak a gyorshajtók?

A bírságok mértéke attól függ, hogy mekkora a túllépés mértéke és milyen útszakaszon történt. Az általános szabály: gyorshajtás esetén minimum 50 000 Ft bírsággal kell számolni. A maximális bírság 2025-ben akár 468 000 Ft is lehet. 2024 augusztusától jelentősen megemelkedtek a gyorshajtásért kiszabható bírságok Magyarországon, az alábbi táblázatban láthatók a részletek.