Relikviák

A Turbo rágó és a retró gyűjtemények újjászületése – Aranyat érnek egykori kincseink

A török tejfoglopót sosem az íze miatt bontogattuk lázasan, a gránitkemény kaucsuk mellé csomagolt műanyag fecni lebegett a szemünk előtt. A ’90-es évek gyűjtőszenvedélye aranykor volt — mindenkinek volt valami kincse a fiókban, amit cserélni, ragasztgatni vagy rejtegetni lehetett.Turbo rágó, Lutra album, Kinder-figura és telefonkártya – a féltve őrzött relikviák nemcsak tárgyak voltak, hanem a kor életérzése is egyben. A cserebere a barátság nyelve lett.

Csizi Péter

A fiúk a Turbo rágó sorozatokért őrültek meg, míg a lányok a Lutra album matricáit ragasztották serényen. A Kinder-tojás figurák és a Tamagotchi kisállatok már a modern technikát hozták a gyerekszobába, de a lényeg nem változott: minél több darabod volt, annál nagyobb büszkeséggel mutogattad a kollekciódat. A gyűjtemények nemcsak a tárgyakról, hanem az élményekről szóltak. Egy-egy ritka rágópapír vagy focis kártya megszerzése komoly „társadalmi tőke” volt az iskolában. A retró humor és a ’90-es évek hangulata ezekben a kincsekben él tovább; a papírdobozokban, amiket ma már inkább emlékként őrzünk, mint játékként. És hogy mennyit érnek napjainkban ezek a dédelgetett kincsek? Mutatjuk!

A Lutra album minden lapja egy kis időutazás – Egy egész gyerekkort mesélnek el a gyűjtemények, akár a padláson, akár a polcon porosodnak
Fotó: Csizi Péter/Napló

Fiús gyűjtemények: amikor a Turbo rágós papír valuta lett az osztályban

A srácok körében a klasszikus Turbo rágó sorozatok papírjai, a focis Panini kártyák és a pocakos tamagocsi  kisállatok jelentették a gyűjtés csúcspontját. Egy egykor 5 forintos rágópapír ma már akár 2000-5000 Ft-ot is érhet, különösen, ha ritka kiadás, sértetlen állapotban. A focis képeslap- és kártyagyűjtemények – főleg a ’98-as vb-sorozatok – ezer-tízezer forintos tételekkel vannak jelen online aukciókon. A tamagocsikészülékek, főleg működőképes, eredeti csomagolású darabok, ma már 10 000 Ft fölötti árakon kelnek el (hibás állapotban is sokkal többet érnek, mint korábban). Így a gyűjtemény, amely egykor csak iskolai csereáru volt, mára valódi kis értéktárggyá vált. Mutatjuk, melyek voltak a legkedveltebbek a kamaszoknál:

  • Turbo rágó matricák – autók, motorok, F1, kamionok (a ritka Turbo 2000 aranyat ért)
  • Tutti Frutti és Donald rágó papírok – aki sorozatban megőrizte, az már gyűjtőnek számított
  • Focis kártyák, Panini albumok – főleg a ’94-es és ’98-as világbajnokság idején
  • Troll figurák (színes hajú kis manók) – jöttek McDonald’s-os játékban is
  • Kinder tojás figurák – főleg a Happy Hippo és a Törpike-sorozat
A több sorozatból álló rágópapír-gyűjtemény ma már nemcsak nosztalgia, hanem komoly eszmei érték
Forrás: Facebook marketplace

Lányos gyűjtemények: illatos papírok és matricák

A lányoknál a Lutra album matricái, illatos levélpapírok, Barbie- és Disney-figurák voltak a legnépszerűbb gyűjtemények. Ma egy teljes, sértetlen Lutra album – ha hiánytalan és jó állapotú – 20-30 000 Ft-ot is megérhet, míg a ritka, limitált illatos levélpapírok keresztezéseivel kombinált gyűjtemények akár 5-10 000 Ft-os tételt is jelenthetnek. A Disney-figurás kulcstartók és eredeti szériás Barbie-készletek újabban akár 40-50 000 Ft felett is piacképesek, ha dobozosak és gyűjtői állapotúak. A gyűjtemény így nemcsak emlék, hanem pénzben is mérhető érték – és persze újra trendi lett. 

  • Lutra album – természetes témák, állatok, mesés matricák (sokszor kézzel díszítve)
  • Illatosított levélpapírok és matricák – csillogós, rózsás, Hello Kitty-s
  • Barbie matricák és katalóguslapok – az igazi kincs a nyugati katalógus volt
  • Postásfüzetek, barátságfüzetek – „Írd be, mi a kedvenc filmed és ki a szerelmed” típusú emlékkönyvek
  • Csillámporos tollak, mini noteszek, gyűrűs kulcstartók
Jól öregedett a Barbie – ma már egy-egy kollekció több tízezer forintot is érhet a gyűjtők piacán
Fotó: delmagyar.hu

 

 

