Ezek a legjobb zöldség- és gyümölcsakciók október elején

Október elején a zöldség- és gyümölcskínálat az őszi étrend fontos részét képezi, az immunerősítés szempontjából sokféle vitamint és tápanyagot biztosít a szervezet számára. A legjobb zöldség- és gyümölcsakciók az alábbiak.

Forrás: Pexels

Mutatjuk a legjobb zöldség- és gyümölcsakciókat

A Lidlben a biofüstölt paradicsom 799 Ft, salátákhoz és főzelékekhez is ideális. Az édesburgonya 30 százalékkal olcsóbb, 699 Ft, pürékhez, köretekhez vagy levesekhez ajánlott. A fejes káposzta 26 % kedvezménnyel érhető el, főzelékhez és savanyúsághoz kiváló, a fehér szőlő 25%-al olcsóbb, desszertekhez vagy smoothie-khoz használható. A narancs 25 % kedvezménnyel 599 Ft, immunerősítő vitaminforrás, a piros alma pedig 429 Ft, süteményekhez, salátákhoz vagy uzsonnára alkalmas.

Az Aldi kínálatában a vöröshagyma 64 % kedvezménnyel 179 Ft, levesek és főzelékek alapja, a mag nélküli fehér szőlő 40 % olcsóbb, desszertekhez, salátákhoz is felhasználható, a banán 449 Ft, turmixokhoz vagy reggelihez ajánlott. A limonera körte 41 százalékkal kedvezőbb áron, sütéshez és uzsonnára egyaránt, a citrom 749 Ft, vízbe vagy teába tehető, immunerősítő hatású.

A Tescóban a magyar fürtös bébiszilva paradicsom 35 % kedvezménnyel 389 Ft, salátákhoz és köretekhez is ideális, a fehér szőlő 689 Ft, desszertekhez vagy uzsonnára alkalmas. A vöröshagyma 70%-kal kedvezőbb árú, levesek és főzelékek alapja, a piros kaliforniai paprika 889 Ft, köretekhez vagy sült ételekhez, a magyar golden alma 38 %-kal olcsóbb, 495 Ft, süteményekhez, salátákhoz és uzsonnára is kiváló.

Az ősz beköszöntével a zöldség és gyümölcs kínálat nemcsak a mindennapi étkezések színesítésére szolgál, hanem hozzájárul az immunerősítéshez és a vitaminbevitelhez is. A friss termékek változatos felhasználási lehetőségei – főzelékek, köretek, saláták vagy desszertek – révén könnyen beilleszthetők a hétköznapi étrendbe, így egészséges és ízletes fogásokat készíthetünk belőlük.

