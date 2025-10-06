1 órája
A hagyomány mint népességmegtartó erő
Közelítés találkozót és Kárpát-medencei látópont-találkozót rendeztek a hétvégén Kiscsőszön.
Kovács Norbert házigazda, Kiscsősz polgármestere köszöntőjében elmondta, azt szeretnék, hogy a fogyatkozó létszámú, egyre nehezebb körülmények között lévő vidéknek, amely a bölcsőjük és az életterük, virágzó jövője lenne. Ennek módjairól, gazdasági, kulturális, társadalomfejlesztési oldaláról szólt a beszélgetés a Táj-Kapocs Alapítvány kezdeményezésére Oszkai Réka kuratóriumi elnök vezetésével. A beszélgetésben elhangzott, hogy a Nyitott porta program – amely augusztusban indult és október első hétvégéjén fejeződött be – kiváló kezdeményezés.
Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a térség országgyűlési képviselője előadásában elmondta, hogy az elöregedő, csökkenő népességű országban nagyon fontosak ezek a kezdeményezések. A modern társadalmakban, így Magyarországon is megfigyelhető a városba költözés nagy aránya. Azok a falvak rendelkeznek jó túlélési eséllyel, amelyek nagyvárosok közelében fekszenek. Amelyik térségének nincs nagyvárosi központja, sőt, évszázadok óta a vármegyehatárokon fekszik, s talán ebből adódóan is hátrányos helyzetű, de ennek ellenére olyan közösségeket tart fenn, amelyek a legnehezebb időkben is megállják a helyüket, van esélye a megmaradásra. Ezt a célt szolgálja a Nyitott porták program, a látópontok, a látóutak, a Közelítés program, amely lehetővé teszi a közösségeknek, hogy megmutassák, milyen értékeket mentettek át a múltból a jelenbe. Érkeznek a látogatók, akik lehet, hogy ekkor kezdenek érdeklődni a település vagy a falusi élet iránt. A polgárok tudják, hova érdemes ellátogatni, melyek azok a helyek, ahol hasznosan el lehet tölteni a szabadidőt.
A hagyományokat élővé kell tenni, nem válhat az egész egy múzeummá, ahol az ember a múlttal találkozik. A meglévő hagyományok életben tartása jövedelmező lehet a turizmuson és a vidékfejlesztésen belül is. A helyben élők őrzik a történeteket, mindenhol akad egy ember, aki összegyűjti és leírja ezeket. Ezeket fel kell fedezni, össze kell kötni. Ez nemcsak szabadidős tevékenység, hanem anyagi hasznot is hozó ágazat lehet.
Honvédő Szandra, Karakószörcsök polgármestere elmondta, fontos szerepe van a Marcal-menti falvakban a Nyitott porta programnak. A térségben sok fiatal maradt otthon a falujában, már a gyerekeiket is abban a szellemben nevelik, hogy az identitásukat erősítsék meg. Tudatosodjon bennük, hogy mik az értékek. Nekik, akik ebben nőttek fel, ez a természetes, de ha a turista ellátogatott hozzájuk és elismerően szól a tapasztalatairól, büszkék rá. Szívügyük a településfejlesztés, az értékeik minél szélesebb körű megismertetése, a saját gyermekeik otthon tartása, amely a kormányzati törekvést összeköti a helyi erőforrásokkal.
A beszélgetést követően az udvari kemencéből Navracsics Tibor és Kovács Norbert kivette a Dunántúl szíve kalácsot, amelyet feldaraboltak, majd megkínálták azzal a jelenlevőket. Az udvaron a környező települések, határon túli közösségek, termelők és kézművesek mutatkoztak be. A standoknál nagy volt az érdeklődés, a résztvevők kóstolgattak, beszélgettek, építették a kapcsolati hálót, amely egyik alapja az értékek továbbadásának.