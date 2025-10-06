A hagyomány mint népességmegtartó erő

Kovács Norbert házigazda, Kiscsősz polgármestere köszöntőjében elmondta, azt szeretnék, hogy a fogyatkozó létszámú, egyre nehezebb körülmények között lévő vidéknek, amely a bölcsőjük és az életterük, virágzó jövője lenne. Ennek módjairól, gazdasági, kulturális, társadalomfejlesztési oldaláról szólt a beszélgetés a Táj-Kapocs Alapítvány kezdeményezésére Oszkai Réka kuratóriumi elnök vezetésével. A beszélgetésben elhangzott, hogy a Nyitott porta program – amely augusztusban indult és október első hétvégéjén fejeződött be – kiváló kezdeményezés.

Fotó: Tisler Anna

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a térség országgyűlési képviselője előadásában elmondta, hogy az elöregedő, csökkenő népességű országban nagyon fontosak ezek a kezdeményezések. A modern társadalmakban, így Magyarországon is megfigyelhető a városba költözés nagy aránya. Azok a falvak rendelkeznek jó túlélési eséllyel, amelyek nagyvárosok közelében fekszenek. Amelyik térségének nincs nagyvárosi központja, sőt, évszázadok óta a vármegyehatárokon fekszik, s talán ebből adódóan is hátrányos helyzetű, de ennek ellenére olyan közösségeket tart fenn, amelyek a legnehezebb időkben is megállják a helyüket, van esélye a megmaradásra. Ezt a célt szolgálja a Nyitott porták program, a látópontok, a látóutak, a Közelítés program, amely lehetővé teszi a közösségeknek, hogy megmutassák, milyen értékeket mentettek át a múltból a jelenbe. Érkeznek a látogatók, akik lehet, hogy ekkor kezdenek érdeklődni a település vagy a falusi élet iránt. A polgárok tudják, hova érdemes ellátogatni, melyek azok a helyek, ahol hasznosan el lehet tölteni a szabadidőt.

A hagyományokat élővé kell tenni, nem válhat az egész egy múzeummá, ahol az ember a múlttal találkozik. A meglévő hagyományok életben tartása jövedelmező lehet a turizmuson és a vidékfejlesztésen belül is. A helyben élők őrzik a történeteket, mindenhol akad egy ember, aki összegyűjti és leírja ezeket. Ezeket fel kell fedezni, össze kell kötni. Ez nemcsak szabadidős tevékenység, hanem anyagi hasznot is hozó ágazat lehet.