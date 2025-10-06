október 6., hétfő

Tisztább lett a Cholnoky városrész

35 perce

Újabb hajléktalantanyát számoltak fel Veszprémben (+ képek)

Címkék#hajléktalan#Cholnoky városrész#Veszprém#VKSZ

Újabb helyszínen avatkozott be a városüzemeltetés: a Veszprém Szolgáltató Város munkatársai ezúttal a Cholnoky városrész egyik eldugott zugát tették rendbe, ahol hajléktalanok alakítottak ki maguknak ideiglenes menedéket. A közösségi oldalukon közzétett képeken jól látszik, hogy a házak közötti szűk sikátorban, a fal tövében hulladék és a különféle holmik gyűltek össze, amelyek egy ideje már gondot okoztak a környék lakóinak.

Titzl Vivien

A dolgozók zsákokba gyűjtötték a kartonokat, rongyokat és minden egyebet, ami a rögtönzött „hajléktalanfészekből” visszamaradt. A helyszín mostanra megtisztult, de a városüzemeltetés is hangsúlyozta: csupán „egyelőre” tiszta a terep – vagyis a tapasztalatok szerint az ilyen zugok hamar újra benépesülhetnek.

Újabb "hajléktalanfészket" számolt fel a VKSZ
Forrás: Veszprém Szolgáltató Város/Facebook

A városban az utóbbi hónapokban több hasonló akcióra is sor került: a hatóságok próbálják egyensúlyba hozni a közterületek rendben tartását és a hajléktalan emberek sorsának humánus kezelését. A társaság szerint ez a munka nemcsak fizikai, hanem higiéniai szempontból is komoly kihívást jelent. Minden egyes alkalommal a takarításhoz használt eszközöket selejtezniük kell, mivel azokat egészségügyi okokból nem lehet újra használni. A cég több célzott intézkedést is bevezetett, hogy a hajléktalanok által rendszeresen használt, frekventált területek hosszú távon is tiszták maradjanak, de az ilyen gócpontok újra és újra megjelennek.

Egyedül nehezen birkóznak meg a hajléktalanfészkek problémájával

A közterületek rendben tartása továbbra is kiemelt feladatuk, de a vállalat nem hatóság, így nincs eszköz a kezében, amivel véglegesen megoldhatná ezt a problémát. Munkatársaik sokszor nehéz és veszélyes körülmények között dolgoznak, mégis elhivatottan végzik a feladatukat, hogy a város lakói tiszta környezetben élhessenek.

Tisztább lett a Cholnoky városrész
Forrás: Veszprém Szolgáltató Város/Facebook

A VKSZ közösségi oldalán rengeteg támogató komment érkezett. Többen hangsúlyozták, hogy az ilyen munkát végző dolgozók megérdemelnék a nagyobb elismerést és anyagi megbecsülést, hiszen nemcsak a szeméttel, hanem fertőzésveszéllyel is szembe kell nézniük nap mint nap. Sokan kiemelték, hogy a hajléktalanság problémája országos, sőt európai szinten sincs megoldva – ezért nem elég a takarítás, a megelőzésre is nagyobb hangsúlyt kellene fektetni.

Mások a hatóságok aktívabb szerepvállalását sürgették, hiszen a hajléktalanok időről időre új helyeken bukkannak fel. A lakók ugyanakkor egyértelműen érzékelik a változást: a város tisztább, rendezettebb képet mutat, amiért sokan hálásak a takarítócsapatnak.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
