Urbex

54 perce

Rozsda, graffitik, futómacskák – Fotókon a szellemgyár, ahogy még nem láttuk (+ galéria, videó)

Címkék#hajógyár#Urbex#elhagyatott épületek#Ganz Hajó-és Darugyár#Népsziget

A Népsziget elhagyatott csarnokai fém csontvázakként magasodnak a Duna-part fölé. A Ganz Hajógyár valaha a magyar mérnöki teljesítmény csúcsa volt, ma lassú pusztulásával arra vár, hogy egyszer megmentsék.

Mák Lilla

Egykor Magyarország hajógyártó nagyhatalomnak számított. Az Óbudai Hajógyár és a Ganz Danubius Hajó- és Darugyár a magyar ipar büszkeségei voltak. Amíg a Balaton-parton uszályokat és vitorlásokat gyártottak, addig a fővárosban kereskedelmi hajók és luxusjachtok, sőt még hadihajók – torpedónaszádok, tengeralattjárók – is készültek. A Népsziget egyike Magyarország legnépszerűbb urbexhelyeinek: a szegecselt acélvázak ma is őrzik hajógyártás csúcstechnológiájának emlékét, miközben az elhagyatott épületegyüttes Budapest egyik legkülönlegesebb ipartörténeti helyszíne is lehetne.

Ganz Hajógyár csarnok: Népsziget Urbex helyszín
A zöldes árnyalatú tartógerenda korrózióvédelmi festése még jól felismerhető – ez a Ganz Hajógyárban használt tipikus ipari bevonat volt
Forrás: Random photos 1989/Wikimedia

A Ganz Hajógyár csarnoka gépszörnyetegek rozsdás bölcsője 

A felvételeken hatalmas, üres csarnokok láthatók, ahol még jól kivehetők a darupályák, a szerelőcsúszdák és a korabeli gépalapok nyomai. Minden a hajdani magyar gépipar jelentőségének nagyságát tükrözi: a hatalmas tér, ahol korábban hajótestek épültek, ma csakugyan némán tátong. Az ablaküvegek már régen kitörtek, de a fémkeretek harmóniája továbbra is meghatározza a teret – vonalaik szinte egybefutnak a mennyezet acélgerendáival. Amíg a beszűrődő napfény meleg sugara vad romantikát kölcsönöz a helyszínnek, addig a mennyezetről lógó higanygőzlámpák és kábelek baljósan figyelmeztetnek a veszélyre. A betonpadló ugyan felrepedezett, de néhol még felfedezhetők a számozások és a festett jelölések maradványai. 

Ganz Hajógyár Népsziget: Urbex helyszín
Az egykori hajógyár épülete még a felvételeken keresztül is lenyűgöző hatást kelt
Forrás: Random photos 1989/Wikimedia

Szerelőcsarnokból graffitivászon

A csarnokok ugyan ma már üresek, de méretük, szerkezeti íveik, az acél és osztott ablaküveg találkozása még mindig káprázatos látványt nyújt. Az egykori darusín még most is jól kivehető: a szegecselt acélpályák, amelyeken futódaruk mozoghattak – őrzik a múlt rezgését, azt a fémes dallamot, amelyet valaha a futómacska kereke a gerendákon gördülve hallatott. Az omladozó falakat színes graffitik borítják, a modern kor művészei számára vászonként szolgálva. Joker és a Sin City képe elevenedik meg, a gonosz, vérfagyasztó vigyorával őrzi az egykoron patinás hajógyár titkát.

Ganz Hajógyár graffiti: Népsziget Urbex helyszín
Joker rémisztő arca vigyorog ott, ahol egykor hegesztőszikra fénye villant
Forrás: Random photos 1989/Wikimedia

Nem egyszerű urbexhelyszín, valóságos műemlék

A lenyűgöző felvételeket nézegetve nehéz elképzelni, hogy ugyanitt, a törmelékek között egykor monumentális hajószörnyetegek születtek. Kapuit a rendszerváltást követően végleg bezárták, az értékesebb gépeket elszállították, az épületek azóta rohamosan pusztulnak. A Hajógyári-sziget hajdani iparvárosából mára szinte csak rozsda, gaz és törmelék maradt, de a szerkezete ma is lenyűgöző.

Rozsda, graffitik, futómacskák – Fotókon a szellemgyár, ahogy még nem láttuk

Fotók: Random photos 1989/Wikimedia

A hatalmas csarnokok, darupályák és acélgerendák egy korszak lenyomatai. Mégis, aki a képekre tekint, láthatja: ez nem csupán egy elhagyott gyártelep, hanem ipartörténeti emlékhely.

A hajógyár sorsa talán nincs veszve?

Pusztuló épületeink szimbólumai annak, ahogyan a múlt értékei lassan elmerülnek a feledésben. A hajógyár egy korszak jelképe, amikor a magyar mérnöki tudás világszínvonalat képviselt – mára omladozó falak között vált az idő martalékává. Mégis, a Ganz Hajógyár ipartörténeti jelentősége vitathatatlan: falai nemcsak a rozsdaövezet misztikumát, hanem egy letűnt ipari kor szellemét őrzik. Talán egyszer új élet költözik ide – ha a múlt emlékeihez méltó módon sikerül megmenteni ezt a közös örökséget, a hajógyár története nem zárul le: csupán új fejezetet nyit.

 

