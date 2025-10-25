október 25., szombat

Eredettörténet

44 perce

Modern halloween: a régi félelmekből született vidám ünnep

Címkék#eredet#Halloween#ünnep#halál#eredettörténet#élet

A mai halloween már a vidám jelmezek, a töklámpások és a csokoládéhegyek ünnepe, pedig eredetileg egészen másról szólt. A minden év október 31-én tartott halloween eredete több ezer évre, a kelta népek misztikus hiedelmeihez vezethetők vissza. A mai mulatságos, gyerekbarát esemény mögött egykor a halál, a túlvilág és a természetfeletti erők komoly tisztelete húzódott meg.

Titzl Vivien

A halloween eredete több ezer évre nyúlik vissza: a kelták számára október 31. volt az év egyik legfontosabb napja – a Samhain, vagyis az óév lezárása és az új esztendő kezdete. Ez volt a halloween napja, amikor hitük szerint a halottak szellemei visszatértek a Földre, és szabadon járkáltak az élők között. A túlvilág és a földi világ határa ekkor elvékonyodott, így a lelkek könnyen átléphettek rajta. A kelták tüzeket gyújtottak, állatáldozatokat mutattak be, és különböző rítusokat végeztek, hogy kiengeszteljék a holtakat és elűzzék a gonosz szellemeket – ez volt a halloween története kezdetének legkorábbi formája.

A Halloween eredete a kelták Samhain ünnepéhez nyúlik vissza, amikor hatalmas tüzeket gyújtottak, hogy elűzzék a gonosz szellemeket, és állatbőrökbe öltözve próbáltak megvédeni magukat a sötétség erőitől.
Forrás: Historical Insights

A halloween eredete évszázadokra nyúlik vissza

A régi idők emberei nem akarták, hogy a rosszindulatú lelkek felismerjék őket, ezért maszkokat és állatbőröket öltöttek magukra, hogy megtévesszék a holtak szellemeit. Ez volt a jelmezes beöltözés őse, amely mára gyerekek és felnőttek millióinak kedvenc szokásává vált. A mai boszorkány- és vámpírjelmezek tehát a több ezer éves félelem és babona modern formái – ez adja a halloween jelentése mögötti mélyebb hátteret is: a halál és az élet közti határ játékos, de tiszteletteljes megidézését.

A rómaiak később meghódították a kelták területeit, és saját ünnepeik elemeit is hozzáadták a Samhain szokásaihoz. A gyümölcsfák istennőjének, Pomonának a tiszteletére tartott római ünnep például almával kapcsolatos játékokat hozott magával – innen ered a ma is népszerű „almahalászat”, amikor vízben úszó almákat próbálnak szájjal elkapni. A halloween tehát már az ókorban is keveredett más kultúrák elemeivel, és fokozatosan alakult át azzá, amit ma ismerünk.

A kereszténység elterjedésével a pogány szokásokat igyekeztek beolvasztani az új vallási rendbe. A 8. században IV. Gergely pápa november 1-jét mindenszentek napjává nyilvánította, így az előző este a „minden szentek estéje”, vagyis angolul All Hallows’ Eve nevet kapta. Ebből alakult ki a ma ismert szó: halloween. A név megmaradt, de a régi, pogány gyökerek tovább éltek benne, így, ha valaki ma megkérdezi, „halloween mikor van?”, a válasz nemcsak a naptárban található meg, hanem az ünnep több ezer éves múltjában is.

Az írek vitték magukkal a hagyományt az Újvilágba, amikor a 19. században tömegesen kivándoroltak Észak-Amerikába. Ők terjesztették el a lámpásfaragás szokását is, amelynek középpontjában eredetileg nem is a tök, hanem a répa állt. A legenda szerint Fösvény Jack kétszer is túljárt az ördög eszén: egyszer pénzérmévé változtatta, majd foglyul ejtette egy ezüstkereszttel, később pedig egy fára csalta és csapdába zárta. Ravaszsága miatt halála után sem a mennyország, sem a pokol nem fogadta be. Az ördög végül egy izzó parazsat adott neki, hogy azzal világítsa útját az örök sötétségben. Jack a parazsat egy kivájt tarlórépába tette, és azóta is bolyong a világban – innen ered a Jack O’Lantern, vagyis a töklámpás legendája.

A képen Fösvény Jack legendája elevenedik meg: a ravasz férfi örök bolyongásra ítélve járja a sötét erdőt, kezében egy kivájt répába tett izzó parazsával, amely azóta is a Jack O’Lantern, vagyis a töklámpás eredetét jelképezi.
Forrás: HubPages

Érdekesség:

Mexikóban a halottak napja egészen más arcot mutat, mint amit Európában megszoktunk. A Día de los Muertos – vagyis a halottak napja – nem a gyászról szól, hanem az életről, a szeretetről és a családi összetartozásról. Az emberek ilyenkor nem sötét ruhát öltenek, hanem színes virágokat, zenét és mosolyt visznek a temetőkbe.

Fontos tudni, hogy a Día de los Muertos nem halloween! Bár időben közel esik hozzá, teljesen más jelentést hordoz. Míg a halloween inkább a szellemek elijesztéséről és a gonosz lelkek megtévesztéséről szól, a mexikói ünnep az elhunyt szerettek üdvözléséről, az élet körforgásának elfogadásáról szól.

Az ünnep többnapos, és minden napnak külön jelentése van:

Október 31. – Día de los Angelitos (a kis angyalok napja): ezen a napon a gyerekek lelkeit ünneplik. A családok játékokat, édességeket és apró ajándékokat helyeznek az oltárokra, hogy megörvendeztessék a „kis lelkeket”, akik ezen az éjjelen hazatérnek.

November 1. – Día de los Santos (a szentek napja): a felnőtt elhunytakról való megemlékezés ideje. A családok oltárokat állítanak otthonaikban, tele kedvenc ételekkel, italokkal és személyes tárgyakkal, hogy a visszatérő lelkek „jóllakhassanak” és otthon érezhessék magukat.

November 2. – Día de los Muertos (a halottak napja): ez a legnagyobb ünnep. A családok ilyenkor kilátogatnak a temetőkbe, feldíszítik a sírokat színes virágokkal, gyertyákkal és cukorkoponyákkal (calaveras), zenélnek, esznek, énekelnek, és együtt ünneplik szeretteik életét.

A temetők ezekben a napokban szinte karneváli hangulatot árasztanak: színes papírdíszek lengenek a szélben, gyerekek futkároznak, a levegőben pedig édes tamales és forró csokoládé illata keveredik a gyertyafénnyel.

A mexikóiak hiszik, hogy amíg valaki emlékszik az elhunyt szeretteire, addig azok lelke tovább él. Ezért a Día de los Muertos valójában az élet ünnepe – annak az életnek, amely túlmutat a halálon.

 

A Día de los Muertos (Holtak Napja) öltözetének célja, hogy megünnepelje az életet és a halál örömteli, színes megközelítését, ellentétben a mi kultúránk gyászával és sötét ruháival. Az öltözet jelmezszerű, nem pedig gyászt kifejező, és jellemzően a "Catrina" (egy elegáns csontvázhölgy) alakját idézi meg, amely az élet körforgásának és az elhunytak emlékének szimbóluma.
Fotó: Leopoldo Smith

Az amerikai változat gyorsan népszerű lett: a 19-20. század fordulójára a halloween már a gyerekek egyik legkedveltebb ünnepévé vált. A „trick or treat”, azaz „csokit vagy csínyt” szokása is az angol és ír adománygyűjtő hagyományokból alakult ki, amikor a gyerekek énekkel, versekkel köszöntötték a házakat, ételt vagy pénzt kapva cserébe. Ma már természetesen a csokoládé és a cukorka a főszereplő – csak az Egyesült Államokban több milliárd dollárt költenek édességre minden halloween napján.

A 20. század második felében a halloween világszerte elterjedt, köszönhetően az amerikai filmeknek, reklámoknak és popkultúrának. A töklámpások, a fekete macskák, a boszorkánykalapok és a szellemes dekorációk ma már mindenhol megjelennek, a jelmezes partik pedig legalább olyan népszerűek, mint a farsangi bálok. Magyarországra a kétezres évek elején gyűrűzött be igazán, és bár sokan idegennek tartják, mára egyre több család és baráti társaság tart halloweeni bulit, farag tököt, vagy díszíti fel otthonát narancssárga-fekete színekben.

Miközben a világ ma már inkább mókás, látványos formában ünnepli, érdemes emlékezni arra, hogy a halloween gyökerei a természet, az élet és a halál ciklusának mély tiszteletéből fakadnak. Eredetileg nem a félelemről, hanem az elmúlás elfogadásáról, a túlvilág iránti tiszteletről és a közösségi megemlékezésről szólt.

A modern halloween tehát nem csupán egy vidám, zajos amerikai ünnep, hanem az emberiség egyik legősibb hagyományának továbbélése – csak épp több fényfüzérrel, többet nevetve és rengeteg csokival.

