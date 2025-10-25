Modern halloween: a régi félelmekből született vidám ünnep

A halloween eredete több ezer évre nyúlik vissza: a kelták számára október 31. volt az év egyik legfontosabb napja – a Samhain, vagyis az óév lezárása és az új esztendő kezdete. Ez volt a halloween napja, amikor hitük szerint a halottak szellemei visszatértek a Földre, és szabadon járkáltak az élők között. A túlvilág és a földi világ határa ekkor elvékonyodott, így a lelkek könnyen átléphettek rajta. A kelták tüzeket gyújtottak, állatáldozatokat mutattak be, és különböző rítusokat végeztek, hogy kiengeszteljék a holtakat és elűzzék a gonosz szellemeket – ez volt a halloween története kezdetének legkorábbi formája.

A halloween eredete a kelták Samhain ünnepéhez nyúlik vissza, amikor hatalmas tüzeket gyújtottak, hogy elűzzék a gonosz szellemeket, és állatbőrökbe öltözve próbáltak megvédeni magukat a sötétség erőitől.

Forrás: Historical Insights

A halloween eredete évszázadokra nyúlik vissza

A régi idők emberei nem akarták, hogy a rosszindulatú lelkek felismerjék őket, ezért maszkokat és állatbőröket öltöttek magukra, hogy megtévesszék a holtak szellemeit. Ez volt a jelmezes beöltözés őse, amely mára gyerekek és felnőttek millióinak kedvenc szokásává vált. A mai boszorkány- és vámpírjelmezek tehát a több ezer éves félelem és babona modern formái – ez adja a halloween jelentése mögötti mélyebb hátteret is: a halál és az élet közti határ játékos, de tiszteletteljes megidézését.

A rómaiak később meghódították a kelták területeit, és saját ünnepeik elemeit is hozzáadták a Samhain szokásaihoz. A gyümölcsfák istennőjének, Pomonának a tiszteletére tartott római ünnep például almával kapcsolatos játékokat hozott magával – innen ered a ma is népszerű „almahalászat”, amikor vízben úszó almákat próbálnak szájjal elkapni. A halloween tehát már az ókorban is keveredett más kultúrák elemeivel, és fokozatosan alakult át azzá, amit ma ismerünk.

A kereszténység elterjedésével a pogány szokásokat igyekeztek beolvasztani az új vallási rendbe. A 8. században IV. Gergely pápa november 1-jét mindenszentek napjává nyilvánította, így az előző este a „minden szentek estéje”, vagyis angolul All Hallows’ Eve nevet kapta. Ebből alakult ki a ma ismert szó: halloween. A név megmaradt, de a régi, pogány gyökerek tovább éltek benne, így, ha valaki ma megkérdezi, „halloween mikor van?”, a válasz nemcsak a naptárban található meg, hanem az ünnep több ezer éves múltjában is.