Halloween-hangulat a parton: faragd, süsd, kóstold!

Az ősz a Balaton-parton idén is vidám családi programokkal, tökfaragással és finomságok kóstolásával telik. A következő hétvégéken három településen is különleges halloween-hangulat várja a látogatókat.

Seres Elizabeth

Az ősz a Balaton-parton sem csak a szüretről és a színes falevelekről szól – októberben tökös hangulat költözik a térségbe! Három helyszínen is várják a családokat és baráti társaságokat vidám, halloweeni programokkal: Balatonalmádiban jubilál a Tökfesztivál, Kapolcson megrendezik a 13. Halloween-napot, Balatonfüreden pedig boszorkánykonyhás, vidám kaland ígérkezik.

Az ősz beköszöntével vidám családi élmények várják a látogatókat, hiszen halloween hangulat költözik a Balatonra Fotó: pexels.com
Az ősz beköszöntével vidám családi élmények várják a látogatókat, hiszen halloweeni hangulat költözik a Balatonra 
Fotó: pexels.com

Várnak a halloweeni programok 

Balatonalmádiban október 11-én 15 és 18 óra között a Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár előtti parkolóban pezseg majd az élet. A 10. Tökfesztivál látogatói töklámpást faraghatnak, finom sütőtökös falatokat kóstolhatnak, kézműves játszóházba ülhetnek be, ügyességi játékokban próbálhatják ki magukat, sőt még egy plüsstök-kihívás is várja a legkisebbeket. A programot tombola és arcfestés is színesíti – garantáltan családi élménnyé válik a délután.

Kapolcs sem marad ki az őszi mulatságból: október 11-én jön a 13. Halloween-nap. Már délben megnyílik a rémisztő sütivásár és kezdődik a tökfaragás, délután ugrálóvár, kézműveskedés és ügyességi játékok várják a gyerekeket. 17 órától Veronaki interaktív koncertje hoz jókedvet, majd 18 órakor kihirdetik a tökfaragó verseny győzteseit. Az estét a Crazy zenekar koncertje zárja a faluházban – a délutáni programok ingyenesek, az esti bulira pedig jelképes belépővel lehet bejutni.

Balatonfüreden október 31-én  a családokat szintén különleges halloweeni élmény várja. A látogatók tököt faraghatnak és festhetnek, csillámtetoválás és arcfestés gondoskodik a boszorkányos külsőről, a népi játszótér, a kisvonat és a kézműves-foglalkozások pedig vidám szórakozást kínálnak. Az estét hangulatos zene, finom falatok, forró italok és egy mesés halloweeni vetítés teszi teljessé. Idén újdonság a Tökszépségverseny és a Halloweeni sütisütő verseny, ahol a házi készítésű finomságok is megmérettetnek.

Akár Balatonalmádit, Kapolcsot vagy Balatonfüredet választja valaki, biztos lehet benne: a tök és a halloweeni hangulat idén ősszel is mosolyt csal minden korosztály arcára. A szervezők mindenkit szeretettel várnak – jöjjön a tökös kaland a Balatonnál! 🎃

 

