Sötét történetek

53 perce

Árnyak éjszakája a pápai kastélyban – Megnyílt a Halloween kiállítás

Címkék#kastély pince#Haloween#Esterházy Kastély#horror#borzongás#kiállítás

Az őszi esték közeledtével Pápa egy titkos alvilágba hív: októberben az Esterházy-kastély sötét pincerendszereiben nyílt meg a város hátborzongató katakombája, amelynek falai között nemcsak „lélegző” szobrok, hanem ismert horrorfigurák is várják a látogatókat. A szervezők libabőrt és hamisítatlan halloweeni hangulatot ígérnek.

Csizi Péter

A tárlaton olyan filmes ikonok bukkannak fel életnagyságban, mint Beetlejuice, Wednesday Addams, a Fej nélküli lovas, Pennywise, Frankenstein, Nosferatu, Krampusz, a Halott menyasszony és Viktor – sőt, idegen dimenziókat idéző jelenetek is beépülnek a pincében kialakított útvonalba. Nem pusztán egy halloweeni kiállítást ígérnek, hanem élménylabirintust is: a téralakítás, a fény-árnyék játék és a tematizált díszletek mind arra törekednek, hogy fokozzák a hangulatot – hogy ne csupán látni, de átélni is lehessen.

A kastély pincéje halloweenkor nem csupán egy tárolóhelyiség lesz, hanem az árnyak és a rémségek birodalma 
Kép: Halloween kiállítás/Facebook

Halloweenkor a pápai kastély pincéi adják a hideglelés új élményét

A magyar hagyományoknak eredetileg nem része ez a „nyugatias ünnep” – a töklámpások, jelmezek és a „csokit vagy csalunk” szokások mind külföldi hatásra terjedtek el nálunk az elmúlt évtizedekben. Az ünnep gyökerei a pogány-kelta Samhain-rítusokra, valamint a római és keresztény hagyományok keveredésére vezethetők vissza. Pápán ugyanakkor megvan a tere annak, hogy a halloween új, helyi hagyománnyá váljon. A város egész évben számos tematikus programmal várja a látogatókat, és ehhez különösen jól illik az épített örökség — a barokk Esterházy-kastély, a történelmi belváros és a lakosság erős helytörténeti kötődése. Mindez természetes hátteret ad ahhoz, hogy az október végi borzongás mostantól a kastély sejtelmes pincéiben találjon otthonra.

A kastély épülete nemcsak Pápa egyik legfontosabb műemléke, hanem igazi történelmi rétegeket is őriz. A barokk épület ugyanis egykor a pápai vár helyén épült, amelyet részben lebontottak, majd átépítettek – így az újkori épület falai, pincéi és alagsori szakaszai több korszak maradványait rejtik magukban. Régészeti feltárások során is kiderült, hogy a kastély alatt régi várfalak, boltozatok és alagutak húzódnak, melyek a múlt titkait őrzik. Bár hivatalos kísértetlegendát nem jegyeztek fel a kastélyról, az ilyen történelmi helyszínek mindig táptalajai a szóbeszédnek és a sejtelmes történeteknek, amik remekül megágyaznak egy ilyen kiállításnak.

Tedd próbára a bátorságod, és fedezd fel, mit rejt a kastély sötétsége  Október 16–31. között!

Borzongás karnyújtásnyira – minden korosztályt vár az alagsor

A pápai Esterházy-kastély Halloween kiállítása tehát három egymást követő hétvégén várja a látogatókat délutáni nyitvatartással.

 A program kisiskolás kortól ajánlott, de szülői felügyelet kötelező, így a családosok is biztonságosan élvezhetik az élményt.

Előzetes regisztrációra nincs szükség, elég, ha a nyitvatartási időben érkezünk. A sejtelmes folyosók, a klasszikus horrorfigurák és a kézműves árusok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a pápai kastély pincéje igazi, felejthetetlen őszi kalanddá váljon a borzongásra vágyók számára.

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
