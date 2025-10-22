1 órája
Ilyen Halloween-kiállítást még nem láttál, a hideg ráz ki a pápa kastély pincéjében (galéria, videó)
Most bárki megtapasztalhatja az igazi amerikai Halloween élményét Pápa város csodálatos kastélyának rejtett sötétjében. Az Esterházy-kastély pincerendszerében egy különleges, életnagyságú filmes karaktereket bemutató Halloween-kiállítás várja a borzongás szerelmeseit, ahol a horror, a művészet és a zene találkozik.
A kastély mélyén, a tágas pincerendszer sötét folyosóján sétálva testközelből lehet megtekinteni Pennywise-t az AZ című filmből, Frankenstein szörnyét, a Halott menyasszonyt és Viktort, a Fej nélküli lovast, Wednesday Addams-t, Beetlejuice-t, Michael Myers-t, Jack Skellington-t és még sokan másokat. A Halloween-kiállítás nem csupán egy vizuális élmény – hanem egy igazi, érzékszervekre ható utazás a horror ikonikus alakjainak világába.
A Halloween-kiállítás október végéig látogatható
A hátborzongató hangulatot a megnyitón egy különleges zenei élmény is fokozta: az Allegro AMI növendékei és tanárai adtak élő koncertet a kastély pincerendszerében. Az előadás során kifejezetten a Halloween szellemében válogatott, misztikus és sejtelmes dallamok csendültek fel. A kiállítás megálmodója és tulajdonosa, Manhalter Manuéla, évek óta szenvedélyesen gyűjti a filmes karaktereket és horror-tematikájú díszleteket.
– Minden egy véletlennel kezdődött – az első figurát, egy kaszást, az eBay-en vettem meg, csak mert megtetszett. Egy házibulira készültem, és valaki azt mondta: Miért nem mutatod meg ezt másoknak is? Innen indult minden – meséli Manuéla. Azóta több helyszínen is hatalmas sikerrel mutatta be gyűjteményét, köztük a várpalotai Thury-várban, a nádasladányi kastélyban és a dégi Festetics-kastélyban is.
– Amikor először megláttam a pápai kastély pincéjét, rögtön tudtam, hogy ez az igazi helyszín. Mintha erre találták volna ki – tette hozzá. A szervező célja, hogy a látogatók ne csak nézők, hanem részesei is legyenek a különleges hangulatnak.
– Szeretem, amikor látom az emberek arcán az örömöt, a meglepetést vagy éppen a borzongást. Élményt szeretnék adni – olyat, ami kicsit kiszakítja őket a hétköznapokból – mondta Manuéla. A kiállítást eddig több tízezren látták országszerte, és minden évben egyre nagyobb közönséget vonz.
Horror az Esterházy-kastély mélyénFotók: Haraszti Gábor
Pápán a következő időpontokban lehet megtekinteni a Halloween-kiállítást:
- Október 23–26.
- Október 29–31.
- Szerda–szombat: 13:00 – 18:00
- Vasárnap: 13:00 – 17:00
Merészkedj le te is a Pápai Esterházy-kastély sötét pincerendszerébe, ahol életre kelnek a Halloween legendái! Ez nem csak egy kiállítás – hanem egy hátborzongatóan szórakoztató élmény az egész családnak.