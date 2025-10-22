Ilyen Halloween-kiállítást még nem láttál, a hideg ráz ki a pápa kastély pincéjében (galéria, videó)

A kastély mélyén, a tágas pincerendszer sötét folyosóján sétálva testközelből lehet megtekinteni Pennywise-t az AZ című filmből, Frankenstein szörnyét, a Halott menyasszonyt és Viktort, a Fej nélküli lovast, Wednesday Addams-t, Beetlejuice-t, Michael Myers-t, Jack Skellington-t és még sokan másokat. A Halloween-kiállítás nem csupán egy vizuális élmény – hanem egy igazi, érzékszervekre ható utazás a horror ikonikus alakjainak világába.

A pápai kastély pincerendszere ideális helyszín a Halloween-kiállításhoz

A Halloween-kiállítás október végéig látogatható

A hátborzongató hangulatot a megnyitón egy különleges zenei élmény is fokozta: az Allegro AMI növendékei és tanárai adtak élő koncertet a kastély pincerendszerében. Az előadás során kifejezetten a Halloween szellemében válogatott, misztikus és sejtelmes dallamok csendültek fel. A kiállítás megálmodója és tulajdonosa, Manhalter Manuéla, évek óta szenvedélyesen gyűjti a filmes karaktereket és horror-tematikájú díszleteket.

A kiállított darabot mozognak és beszélnek

– Minden egy véletlennel kezdődött – az első figurát, egy kaszást, az eBay-en vettem meg, csak mert megtetszett. Egy házibulira készültem, és valaki azt mondta: Miért nem mutatod meg ezt másoknak is? Innen indult minden – meséli Manuéla. Azóta több helyszínen is hatalmas sikerrel mutatta be gyűjteményét, köztük a várpalotai Thury-várban, a nádasladányi kastélyban és a dégi Festetics-kastélyban is.

Pennywise is várja a látogatókat

– Amikor először megláttam a pápai kastély pincéjét, rögtön tudtam, hogy ez az igazi helyszín. Mintha erre találták volna ki – tette hozzá. A szervező célja, hogy a látogatók ne csak nézők, hanem részesei is legyenek a különleges hangulatnak.

– Szeretem, amikor látom az emberek arcán az örömöt, a meglepetést vagy éppen a borzongást. Élményt szeretnék adni – olyat, ami kicsit kiszakítja őket a hétköznapokból – mondta Manuéla. A kiállítást eddig több tízezren látták országszerte, és minden évben egyre nagyobb közönséget vonz.