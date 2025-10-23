Rémisztgetés szellemfokon – A legcsinosabb és a legötletesebb halloweendíszek fotóit várjuk (képgaléria)

Ellepik a boltokat mostanában a sütőtökök mindenféle anyagból, és az ehető változatok, a faragható tökök is. A töklámpások, a szellemek, sőt, a denevérek, a pókok és a pókhálók, a fekete macskák szintén, akár plüssből kivitelezve. Boszorkányos ügyességgel lehet ezekből jópofa összeállításokat alkotni, akár házilag előállított elemekkel kiegészítve. A legcsinosabb és a legötletesebb halloweendekorációkra vagyunk kíváncsiak, no meg a legijesztőbbekre, akár szobadíszekről, akár kültéri művekről van szó.

Halloweendekoráció házilag – Boszorkányjárgányt minden lakásban lehet találni, denevért, varázssapkát se nehéz hajtogatni.

Illusztráció: Pexels

Jöhetnek asztali és falidíszek, jelmezek, a szoba plafonjára aggatott rémisztgető lufik és fénysorok is. Reméljük, ezt a műfajt, a dekorálást halloweenkor legalább mesterszinten vagy szellemfokon művelik.

A képeket a [email protected] postafiókba várjuk, e-mailekhez csatolva. A legötletesebbeket együtt jelentetjük meg felületeinken.

Pókháló könnyen formázható vattából, és a kert dísze lehet fekete papírpókokkal együtt.

Illusztráció: Pexels

Halloweendekoráció – Ötleteket is adunk!

Képgalériánkban néhány ötletet adunk halloweendíszek, halloweenjelmezek készítéséhez. A kültéri halloweendekorációkhoz szintén, és az ijesztő halloween dekorációtól sem kell frászt kapni.

Pókok, pókhálók készülhetnek papírból, vattából,

denevérek kartonból,

rémisztő tökfejek narancsból is,

narancsból is, sütőtökformák süteményből,

szellemek lepedőből,

boszorkányjárgányt pedig mindenki talál otthon,

s akkor a varászsapka megvarrása sem okozhat gondot.

A kis ajándékcsomagok pedig hasonlíthatnak a sütőtökre, ha van narancssárga krepp-papírunk.

Nyitóképünk és képgalériánk fotói Pexels-illusztrációk.