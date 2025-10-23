október 23., csütörtök

Halloween dekoráció

6 órája

Rémisztgetés szellemfokon – A legcsinosabb és a legötletesebb halloweendíszek fotóit várjuk (képgaléria)

Címkék#sütemény#denevér#halloween dekoráció#Boszorkányház#szellem#pók#kert#tökfej#dísz#fotó

Mindenszentek közeledtével még a narancssárga korallvirágot is ünnepi dísznek adják el a barkácsáruházban. A halloweendekorációk sorának se vége, se hossza, ám mi azokra vagyunk kíváncsiak, amelyeket készen vett vagy házilag készített elemekből olvasóink Veszprém vármegyében állítottak össze. Várjuk a fotókat!

Rimányi Zita

Ellepik a boltokat mostanában a sütőtökök mindenféle anyagból, és az ehető változatok, a faragható tökök is. A töklámpások, a szellemek, sőt, a denevérek, a pókok és a pókhálók, a fekete macskák szintén, akár plüssből kivitelezve. Boszorkányos ügyességgel lehet ezekből jópofa összeállításokat alkotni, akár házilag előállított elemekkel kiegészítve. A legcsinosabb és a legötletesebb halloweendekorációkra vagyunk kíváncsiak, no meg a legijesztőbbekre, akár szobadíszekről, akár kültéri művekről van szó.

Halloweendekoráció házilag – Boszorkányjárgányt minden lakásban lehet találni, denevért, varázssapkát se nehéz hajtogatni.
Halloweendekoráció házilag – Boszorkányjárgányt minden lakásban lehet találni, denevért, varázssapkát se nehéz hajtogatni. 
Illusztráció: Pexels

Jöhetnek asztali és falidíszek, jelmezek, a szoba plafonjára aggatott rémisztgető lufik és fénysorok is. Reméljük, ezt a műfajt, a dekorálást halloweenkor legalább mesterszinten vagy szellemfokon művelik.  

A képeket a [email protected] postafiókba várjuk, e-mailekhez csatolva. A legötletesebbeket együtt jelentetjük meg felületeinken.

Pókháló könnyen formázható vattából, és a kert dísze lehet fekete papírpókokkal együtt.
Illusztráció: Pexels

Halloweendekoráció – Ötleteket is adunk!

Képgalériánkban néhány ötletet adunk halloweendíszek, halloweenjelmezek készítéséhez. A kültéri halloweendekorációkhoz szintén, és az ijesztő halloween dekorációtól sem kell frászt kapni.

  • Pókok, pókhálók készülhetnek papírból, vattából,
  • denevérek kartonból,
  • rémisztő tökfejek narancsból is,
  • sütőtökformák süteményből,
  • szellemek lepedőből,
  • boszorkányjárgányt pedig mindenki talál otthon,
  • s akkor a varászsapka megvarrása sem okozhat gondot.
  • A kis ajándékcsomagok pedig hasonlíthatnak a sütőtökre, ha van narancssárga krepp-papírunk.

Nyitóképünk és képgalériánk fotói Pexels-illusztrációk.

Halloweendekorációk

Fotók: Pexels-illusztrációk

 

