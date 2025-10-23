6 órája
Rémisztgetés szellemfokon – A legcsinosabb és a legötletesebb halloweendíszek fotóit várjuk (képgaléria)
Mindenszentek közeledtével még a narancssárga korallvirágot is ünnepi dísznek adják el a barkácsáruházban. A halloweendekorációk sorának se vége, se hossza, ám mi azokra vagyunk kíváncsiak, amelyeket készen vett vagy házilag készített elemekből olvasóink Veszprém vármegyében állítottak össze. Várjuk a fotókat!
Ellepik a boltokat mostanában a sütőtökök mindenféle anyagból, és az ehető változatok, a faragható tökök is. A töklámpások, a szellemek, sőt, a denevérek, a pókok és a pókhálók, a fekete macskák szintén, akár plüssből kivitelezve. Boszorkányos ügyességgel lehet ezekből jópofa összeállításokat alkotni, akár házilag előállított elemekkel kiegészítve. A legcsinosabb és a legötletesebb halloweendekorációkra vagyunk kíváncsiak, no meg a legijesztőbbekre, akár szobadíszekről, akár kültéri művekről van szó.
Jöhetnek asztali és falidíszek, jelmezek, a szoba plafonjára aggatott rémisztgető lufik és fénysorok is. Reméljük, ezt a műfajt, a dekorálást halloweenkor legalább mesterszinten vagy szellemfokon művelik.
A képeket a [email protected] postafiókba várjuk, e-mailekhez csatolva. A legötletesebbeket együtt jelentetjük meg felületeinken.
Halloweendekoráció – Ötleteket is adunk!
Képgalériánkban néhány ötletet adunk halloweendíszek, halloweenjelmezek készítéséhez. A kültéri halloweendekorációkhoz szintén, és az ijesztő halloween dekorációtól sem kell frászt kapni.
- Pókok, pókhálók készülhetnek papírból, vattából,
- denevérek kartonból,
- rémisztő tökfejek narancsból is,
- sütőtökformák süteményből,
- szellemek lepedőből,
- boszorkányjárgányt pedig mindenki talál otthon,
- s akkor a varászsapka megvarrása sem okozhat gondot.
- A kis ajándékcsomagok pedig hasonlíthatnak a sütőtökre, ha van narancssárga krepp-papírunk.
Nyitóképünk és képgalériánk fotói Pexels-illusztrációk.
