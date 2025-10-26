Tök jó üzlet: a Balaton körül is hódít a halloween

Néhány éve még sokan idegenkedtek a halloween ünneplésétől a Balaton környékén, attól tartva, hogy az ellentmond a hagyományos halottak napi megemlékezéseknek. A turisztikai szakemberek azonban meggyőzték az ellenzőket: a halloweeni programok a Balatonnál nem a hagyományokkal versengenek, hanem új, kreatív élményt kínálnak a látogatóknak. „A halottak napja méltóságteljes és családias, a halloween pedig kreatív és játékos. A kettő kiegészíti egymást, nem zavarja” – hangsúlyozta Éskovács Péter, a Balatoni Turizmus Szövetség tanácsadója.

Halloweeni programok a Balatonnál: az idei Borzongás fesztivált kár lenne kihagyni

Tök jó halloweeni programok a Balatonnál

A szakember szerint ma már több balatoni program is országos vonzerővel bír. A jelmezes rendezvények kedvéért a fiatalok akár több száz kilométert is megtesznek, hogy részt vehessenek rajtuk. Kiemelte a keszthelyi Festetics-kastély október 28-i szellemjárását, amely minden évben telt házas, valamint a balatonlellei programsorozatot (október 30–31.), ahol kilenc helyi étterem, bisztró és jachtklub készül halloween tematikájú ételekkel és italokkal. „Ezek az együttműködések nemcsak turisztikai attrakciók, hanem a balatoni gasztronómia népszerűsítését is szolgálják” – mondta Ernyes Violetta, a Visit Balatonlelle menedzsere.

A legnagyobb rendezvény idén a balatonfűzfői Borzongás fesztivál, amelyet október 25-én tartottak meg, és már az egész országból vonzza a látogatókat. A fesztivál különlegessége, hogy a hangulatot maguk a vendégek teremtik: a látogatók látványos, sokszor hónapok alatt elkészített jelmezekben érkeznek. „Van, aki külföldről rendeli meg a ruháját, hogy itt vonulhasson fel, és akad, aki még a kutyáját is beöltözteti” – mesélte Szanyi Szilvia, Balatonfűzfő polgármestere.